Dấu ấn từ hoạt động an sinh xã hội của Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an, ninh trật tự, vì bình yên cuộc sống, trong những năm qua, Công an tỉnh Nghệ An luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện bằng nhiều việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa.

Những ngôi nhà ấm tình đồng đội

Thượng sỹ Lương Quốc Khánh - cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố mất sớm, mẹ thường xuyên đau ốm. Hiện đồng chí sống cùng mẹ và hai em nhỏ trong căn nhà dựng lên cách đây 20 năm, không đảm bảo an toàn. Mặc dù còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết với công việc, anh Khánh luôn nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong đơn vị tin yêu, mến phục.

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình Thượng sỹ Lương Quốc Khánh. Ảnh: Ngọc Anh

Cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của đồng đội, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nghệ An hỗ trợ gia đình Thượng sỹ Lương Quốc Khánh số tiền 50 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa. Ngoài sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên và Ngân hàng BIDV còn có sự góp sức của CBCS Công an huyện Kỳ Sơn. Sau khoảng 5 tháng khẩn trương thi công, đến cuối năm 2023, ngôi nhà mới đã hoàn thành trong niềm vui của cả gia đình.

“Nếu không có sự hỗ trợ của đồng đội và các mạnh thường quân, không biết đến bao giờ gia đình em mới có được ngôi nhà vững chãi như thế này. Em rất xúc động và cảm ơn tấm lòng của mọi người. Giờ đây, mỗi lần đi công tác, em đã bớt phần lo lắng cho mẹ và hai em”, Thượng sỹ Lương Quốc Khánh chia sẻ.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình Đại uý Võ Trọng Hưng. Ảnh: Ngọc Anh

Đón chúng tôi trong ngôi nhà mới khang trang, Đại úy Võ Trọng Hưng - cán bộ Công an xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn không giấu nổi niềm vui, xúc động, bởi từ nay, gia đình anh không còn phải sống trong ngôi nhà cũ xuống cấp. Được biết, anh Hưng sinh ra và lớn lên tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, anh trai bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, khi anh lên 6 tuổi thì mẹ mất. Hiện vợ chồng anh và hai con nhỏ sống trong căn nhà cũ, không đảm bảo an toàn, thu nhập của vợ không ổn định. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình đồng chí Hưng, Công an huyện Nam Đàn và Công an tỉnh Nghệ An đã đề xuất và được lãnh đạo Bộ Công an, Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" quan tâm, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa với kinh phí 100 triệu đồng.

Công tác xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa trong lực lượng Công an là hoạt động luôn được Công an Nghệ An đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua. Theo đó, hàng năm, Công an tỉnh đều đưa nội dung này vào nghị quyết và chương trình công tác, xem đây là một trong những nội dung để đánh giá phong trào thi đua của Công an các đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã giao cho các tổ chức, đoàn thể triển khai các phong trào tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo, xây dựng nhà tình nghĩa đến đoàn viên, hội viên trong và ngoài lực lượng Công an Nghệ An để phong trào được lan toả rộng khắp. Qua đó, giúp CBCS nhận thức được ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tầm quan trọng của công tác tình nghĩa trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần động viên tư tưởng, hỗ trợ CBCS có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sỹ “băng rừng, vượt suối” cõng vật liệu đến địa điểm xây nhà cho người nghèo các huyện biên giới. Ảnh: Ngọc Anh

Với tinh thần đó, từ năm 2016 đến nay, Công an tỉnh đã đề xuất và được Hội đồng Quản lý Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" Công an nhân dân hỗ trợ xây mới 11 nhà tình nghĩa với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân còn hỗ trợ xây mới nhiều nhà tình nghĩa trị giá hàng trăm triệu đồng...

“Lúc dân cần, dân khó có Công an”

Lời căn dặn của đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã và đang được Công an Nghệ An vận dụng hết sức hiệu quả, ý nghĩa vào các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, tinh thần quyết liệt, “thần tốc” hoàn thành việc triển khai xây dựng 3.553 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại 27 xã thuộc 6 huyện biên giới trên địa bàn tỉnh được xem là điểm nhấn đặc biệt.

Từ nay gia đình ông Vi Văn Bỉnh sẽ không còn nỗi lo mỗi khi mưa bão, lũ lụt ập về bởi đã có căn nhà mới kiên cố. Ảnh: Ngọc Anh

Là hộ nghèo của bản Tân Lâm, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, với vợ chồng ông Vi Văn Bỉnh (SN 1945), cuộc sống hàng ngày vốn dĩ đã quá khó khăn, vất vả khi cơm không đủ no, áo không đủ ấm thì ước mơ về một căn nhà mới, vững chãi là quá xa vời. Và rồi ước mơ ấy đã trở thành hiện thực khi gia đình ông là một trong những hộ được xét duyệt để làm nhà mới từ nguồn kinh phí vận động hỗ trợ của Bộ Công an.

Chỉ sau hơn 2 tháng triển khai xây dựng, căn nhà khang trang đã hoàn thành trong niềm vui mừng khôn xiết của vợ chồng ông. Tỉ mẩn lau những kỷ vật của gia đình để chuyển vào ngôi nhà mới, ông Bỉnh xúc động chia sẻ: “Tôi chỉ biết nói cảm ơn Đảng, chính quyền và lực lượng Công an đã giúp vợ chồng tôi biến ước mơ thành sự thật. Thế là từ nay gia đình tôi không còn nỗi lo mỗi khi mưa bão, lũ lụt ập về…”.

Chồng mất, con cái làm ăn xa, bao nhiêu năm nay, bà Lô Thị Hợi (SN 1940), trú tại bản Sơn Hà, xã Tam Quang, huyện Tương Dương vẫn sống vò võ một mình trong căn nhà xập xệ, dột nát khiến bà con lối xóm không khỏi ái ngại, cảm thương. Ngày đón nhận căn nhà mới, bà Hợi nghẹn ngào không nói nên lời bởi ở cái tuổi “gần đất, xa trời”, chưa bao giờ bà dám nghĩ sẽ có ngày mình được sống trong căn nhà kiên cố như thế này. Bà bảo có nhà mới rồi, năm nay con cháu ở xa về ăn Tết, bà cũng cảm thấy ấm lòng hơn…

Ông Vi Văn Bỉnh và bà Lô Thị Hợi chỉ là 2 trong số hàng nghìn trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được nhận những ngôi nhà tình nghĩa từ chủ trương của Bộ Công an. Để thực hiện hiệu quả chủ trương nhân văn đó, không chỉ đóng góp kinh phí, lực lượng Công an còn trực tiếp chủ trì, thi công, làm nhà lắp ghép cho người dân. Đặc biệt, Công an các đơn vị, địa phương đã huy động trên 3.000 lượt CBCS cùng nhân dân địa phương hỗ trợ vận chuyển nguyên, vật liệu qua những địa hình khó khăn, hiểm trở để hoàn thành việc xây dựng nhà vượt kế hoạch đề ra.

3.553 ngôi nhà được xây dựng, thêm một lần nữa khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Công an Nghệ An trong việc chung tay cùng hệ thống chính trị chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của bà con vùng rẻo cao biên giới. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Công tác an sinh xã hội trong lực lượng Công an Nghệ An còn được thể hiện rõ nét ở tinh thần tiên phong, xung kích, đi đầu trong các phong trào tình nguyện, tình nghĩa và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Còn nhớ thời điểm khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp, Công an Nghệ An đã huy động tối đa lực lượng vượt nắng, thắng mưa cùng nhân dân phòng, chống dịch; đồng thời, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn trong cuộc sống.

Cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An giúp người dân vùng lũ sơ tán đến điểm an toàn. Ảnh: Ngọc Anh

Trong thời điểm mưa bão, lũ lụt, hình ảnh những người chiến sỹ mang trên mình sắc phục công an nhân dân “trở về” với ruộng đồng giúp nhân dân gặt lúa chạy lũ hay cõng trên mình những cụ già, em nhỏ sơ tán đến vùng an toàn trở nên đẹp đẽ biết nhường nào. Với các anh, tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” là mệnh lệnh từ trái tim, không bao giờ và không gì có thể đổi thay, xoay chuyển…

Đặc biệt, hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng năm, Công an Nghệ An đã vận động CBCS huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người nghèo đón Tết với số tiền hàng tỷ đồng; riêng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh đã ủng hộ số tiền gần 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương và các tổ chức, đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn còn phối hợp với các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân đón Tết.

Đại tá Bùi Quang Thanh -Giám đốc Công an tỉnh trao số tiền gần 6,5 tỷ đồng ủng hộ “Tết Vì người nghèo – Xuân Giáp Thìn 2024”. Ảnh: Ngọc Anh

Nói về công tác an sinh xã hội, từ thiện của Công an tỉnh Nghệ An không thể không nhắc đến sức mạnh của sự sẻ chia và yêu thương từ Câu lạc bộ (CLB) “Ngân hàng máu sống”, do Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh làm Ban Chủ nhiệm, với hơn 450 thành viên. Sau gần 3 năm thành lập (tháng 5/2021), đến nay, CLB đã huy động hơn 100 lượt hiến máu, hiến tiểu cầu khẩn cấp, kịp thời cấp cứu hơn 100 bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Ngoài ra, CLB đã tham mưu tổ chức 11 chương trình hiến máu nhân đạo trong toàn Công an tỉnh, qua đó, vận động hiến tặng hơn 2.150 đơn vị máu cho Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh. Sau mỗi lần “giọt hồng” được trao đi, không chỉ 1 bệnh nhân được cứu sống mà qua đó còn góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sỹ Công an Nghệ An trong lòng nhân dân.

Cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Ngọc Anh

Đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, từ thiện là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS. Bằng tình cảm và trách nhiệm to lớn của mình, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã, đang thực hiện hiệu quả những nghĩa cử cao đẹp, nhân văn đó, với mong muốn đồng cảm, sẻ chia cùng đồng chí, đồng đội và nhân dân…