'Rộng khắp - Hiệu quả - An toàn - Bền vững' trong Chặng 1 Chiến dịch tình nguyện Hè tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Diễn ra từ ngày 27/5 – 29/6/2023, Chặng 1 Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè của tuổi trẻ Nghệ An đã bám sát sự định hướng, chỉ đạo của Trung ương Đoàn và cấp ủy, chính quyền các cấp để thực hiện tốt phương châm “Rộng khắp - Hiệu quả - An toàn - Bền vững”.

Bám sát cơ sở, đưa hoạt động đi vào thực chất

Chặng 1 Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè diễn ra cùng thời điểm với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là hai kỳ thi quan trọng, lại diễn ra trong bối cảnh nắng nóng nên hơn lúc nào hết, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho sĩ tử trước, trong và sau kỳ thi.

Nổi bật trong đó là mô hình “Gia sư áo xanh” đã huy động được lực lượng lớn đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở Đoàn tham gia một cách hiệu quả. Đơn cử như tại huyện Thanh Chương, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn trên toàn huyện triển khai mô hình “Mỗi giáo viên trẻ, mỗi sinh viên hỗ trợ 01 thí sinh ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia”. Theo đó, đã có 30 đội hình được thành lập với 15 giáo viên trẻ và 40 sinh viên có thành tích học tập tốt tại các địa phương hỗ trợ ôn tập kiến thức, giải đáp các thắc mắc, bài tập khó cho gần 60 em học sinh lớp 12.

Huyện đoàn còn triển khai các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu được hỗ trợ của thí sinh. Phân loại, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp nhu cầu, nguyện vọng, trong đó tập trung hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 60 học sinh có nguyện vọng được hỗ trợ ôn thi trên địa bàn huyện Thanh Chương đã được đội hình "Gia sư áo xanh" đồng hành trong quá trình ôn luyện. Ảnh: HĐTC

Không chỉ Thanh Chương, phong trào này còn lan tỏa rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh với các địa phương tiêu biểu như Yên Thành, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Nam Đàn... Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp thêm động lực để hoàn thành kỳ thi tốt hơn.

Em Phan Thị Thương (sinh năm 2005) tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành chia sẻ: "Nếu không có “gia sư áo xanh” đồng hành, có lẽ em đã không thể hoàn thành kỳ thi của mình tốt như thế. Bởi mẹ em đi làm ăn xa từ ngày em còn nhỏ, bố một tay nuôi ba chị em trong hoàn cảnh đầy thiếu thốn,vất vả và bệnh tật. Thấu hiểu được hoàn cảnh của em, Đoàn xã Liên Thành đã bố trí chị Trần Thị Tương – Sinh viên khoa Toán chất lượng cao Trường Đại học Vinh hỗ trợ em ôn thi. Nhờ những kinh nghiệm, kiến thức mà chị truyền dạy, em đã hoàn thành gần như tối đa phần thi của mình”.

Em Phan Thị Thương (sinh năm 2005) tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành được gia sư áo xanh đồng hành, hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh tạo chỗ dựa về tinh thần cho các em trước khi kỳ thi diễn ra, bước vào những ngày cao điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT, hơn 200 đội hình tình nguyện, với hơn 2.700 thanh niên Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ tối đa cho sĩ tử tại 70 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước đó, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, đã có 315 đội hình tình nguyện với tổng số hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh sẵn sàng tiếp sức cho sĩ tử. Các đội hình này đã triển khai đưa, đón miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật... Đồng thời, tổ chức nấu hàng nghìn suất ăn miễn phí, nước uống miễn phí và hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông một cách an toàn, hiệu quả.

Các cơ sở Đoàn đã vận động được 4445 két nước, gần 200 suất quà cho các thí sinh khó khăn; hỗ trợ 1250 suất ăn, 60 phòng trọ miễn phí, 70 phòng trọ giá rẻ cho thí sinh và người nhà trong Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT quốc gia. Ảnh: TĐNA

Đồng chí Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khẳng định, với sự chuẩn bị kỹ càng, kế hoạch tổ chức khoa học và chặt chẽ, lực lượng thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An đã góp phần quan trọng để cùng phối hợp với các cơ quan, ban, ngành toàn tỉnh triển khai tốt hỗ trợ các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT vừa qua.

Có một điều đặc biệt sáng tạo tại Nghệ An, đó là tại các điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện đã phối hợp với các chi đoàn Công an cơ sở để thành lập điểm hướng dẫn, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID cho phụ huynh thí sinh và người dân trong quá trình đợi sĩ tử hoàn thành kỳ thi.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa góp phần thực hiện hiệu quả tháng cao điểm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đoàn viên, thanh niên phối hợp cùng lực lượng chức năng dồn lực hỗ trợ cho người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ảnh: TĐNA

Với chủ đề “Thanh niên Nghệ An phủ xanh tài khoản định danh điện tử”, toàn tỉnh có hơn 6.000 đoàn viên, thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện hỗ trợ hàng nghìn người dân. Lực lượng này đã trực tiếp xuống tận các thôn, xóm, bản để hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử. Đặc biệt, để kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc của người dân về việc không kích hoạt được tài khoản định danh điện tử, công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An phát động đợt thi đua cao điểm để huy động tổng lực đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Không chỉ hỗ trợ ban ngày, về đêm, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã phối hợp hiệu quả với các cán bộ, chiến sĩ công an để miệt mài hướng dẫn tận tình cho người dân.

Sau đợt phát động thi đua cao điểm Hướng về cơ sở, phủ xanh tài khoản định danh điện tử, tuổi trẻ Nghệ An đã hỗ trợ kích hoạt được hàng chục nghìn tài khoản. Ngoài ra, tuổi trẻ toàn tỉnh đã hỗ trợ nâng cao năng lực số cho 20.300 lượt thanh thiếu nhi và người dân.

Nhiều hoạt động chăm lo cho lực lượng thanh thiếu nhi

Bước vào những ngày đầu chiến dịch cũng là lúc Nghệ An bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước ở trẻ em. Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Đội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền để thay đổi nhận thức về công tác phòng chống đuối nước, đối tượng hướng đến không chỉ là học sinh mà còn là phụ huynh của các em.

Hàng nghìn áo phao đã được các cơ sở Đoàn trao tặng tới các em thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Ảnh: CSCC

Tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức hơn 300 lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ. Ảnh: TĐNA

Đồng thời, vận động mọi nguồn lực để triển khai có hiệu quả các mô hình phòng chống tai nạn đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em một cách đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua các chương trình này, nhiều cơ sở đoàn đã huy động được các nguồn lực xã hội hóa để trao tặng áo phao, phao cứu hộ, triển khai hàng loạt lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ.

Đến cuối Chặng 1, toàn tỉnh tổ chức được hơn 300 lớp dạy bơi miễn phí, hơn 400 lớp dạy tiếng Anh và các kỹ năng miễn phí cho trẻ em với sự tham gia của hơn 5300 thiếu nhi. Đồng thời, tu sửa, xây mới hơn 260 điểm vui chơi cho trẻ.

Để chăm lo cho các em thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, toàn tỉnh đã trao tặng gần 4000 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây hai ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 140 triệu đồng và sửa chữa và xây mới 6 nhà tiêu hợp vệ sinh tại các khu vực trường học, địa điểm công cộng cho các em; khám, cấp phát thuốc cho hơn 8.000 thiếu nhi trên địa bàn tỉnh...

Các cơ sở Đoàn tiến hành tu sửa, xây mới hơn 260 điểm vui chơi cho trẻ trong Chặng 1 Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cùng với đó, Trong chặng 1, có hai chương trình đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân đó chính là lớp “Học kỳ quân đội” được tổ chức thành công từ ngày 28/5 đến ngày 6/6/2023 tại Trường Quân sự Quân khu 4. Chương trình này đã thu hút hơn 500 học viên trên địa bàn trong, ngoài tỉnh tham gia. Cùng với đó, Trại hè kỹ năng sống tỉnh Nghệ An năm 2023 được tổ chức từ ngày 25/6 – 02/7/2023 tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An với chủ đề “Rèn bản lĩnh – Luyện kỹ năng – Con trưởng thành” cũng đã thu hút hàng trăm em nhỏ tham gia.

Các em học sinh háo hức tham gia “Học kỳ quân đội”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Kết thúc chương trình, các em đã được giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; tôn vinh lối sống đẹp, tích cực, đạo đức, văn minh và hiện đại. Anh Nguyễn Đăng Quang (sinh năm 1982, thành phố Vinh) có con tham gia chương trình chia sẻ: “Xa con 10 ngày quả thật không phải là điều dễ dàng, nhưng kết quả mà bản thân con và gia đình nhận được lại vô cùng xứng đáng. Bởi con được trưởng thành hơn, tự lập hơn, được rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao khả năng thích ứng trong môi trường kỷ luật để vững vàng hơn trong cuộc sống”.

Hàng trăm đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong cùng nhau ra quân vận chuyển vật liệu để triển khai khởi công xây dựng "Ngôi nhà hạnh phúc" cho em Thò Bá Chư ở bản Mường Lống, xã Tri Lễ. Ảnh: CSCC

Lực lượng đoàn viên, thanh niên còn trở thành mũi nhọn tiên phong hỗ trợ ngày công giúp 30 gia đình tại huyện Kỳ Sơn, Tương Dương vận chuyển vật liệu, đổ bê tông làm nhà ở theo chương trình hỗ trợ nhà của Công an tỉnh và của địa phương; Đồng thời hỗ trợ xây dựng cầu dân sinh, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch -đẹp...

Các đồng chí các đồng chí: Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An tại nghi thức phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhìn lại chặng hành trình ý nghĩa vừa qua, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương khẳng định, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đã đi qua 1/3 chặng đường và kết quả bước đầu cho thấy những nỗ lực vượt bậc cũng như tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ toàn tỉnh. Thông qua những chương trình hành động này đã cho thấy tính linh hoạt, sáng tạo của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong triển khai nhiệm vụ để thích ứng với mọi hoàn cảnh, mọi địa bàn, mọi thời điểm. Đó cũng là môi trường tích cực cho lực lượng này rèn luyện và trưởng thành.

Đối với hai chặng còn lại của Chiến dịch, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức để tăng cường chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn; Đồng thời triển khai những công trình, phần việc mang lại giá trị, lợi ích thiết thực cho cộng đồng . Trong đó quan tâm, chú trọng triển khai nhiều hoạt động hướng về những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh với trên tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên./.