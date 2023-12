Sáng 22/12, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý năm 2023. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; các tập thể, cá nhân đã đạt giải tại cuộc thi.

Ban Tổ chức cuộc thi trao 3 giải tập thể cho Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Cảnh Chân (huyện Thanh Chương), Trung Tâm Y tế huyện Thanh Chương và Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Chung

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý” năm 2023 được tổ chức nhằm cung cấp kiến thức về lĩnh vực an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm các cấp; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và người dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, chủ các cơ sở và nhân dân về an toàn thực phẩm, từ đó góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Sau 3 tuần triển khai (từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 11/12/2023), Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý” năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các sở, ban, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, các cơ sở và người dân trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi đã thu hút hơn 64.000 lượt người tham gia. Nhiều bài thi được đánh giá có chất lượng cao, thời gian thi nhanh, phản ánh sự tìm hiểu, nghiên cứu nghiêm túc của các cá nhân, tập thể trong việc tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý.

Một số đơn vị có số lượng người tham gia dự thi đông, gồm: Công an tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Cảnh Chân (huyện Thanh Chương), Trung Tâm Y tế huyện Thanh Chương… Một số địa phương có số lượng người dự thi đông liên tục trong các tuần thi là: Huyện Diễn Châu với 7.380 lượt người tham gia, huyện Nam Đàn với 6.115 lượt người tham gia...

Trao giải Nhất cuộc thi cho các cá nhân: Lê Thị Chung (Trạm Y tế Thanh Ngọc, Trung tâm Y tế Thanh Chương); Trịnh Thị Ngọc Mai (Huyện uỷ Hưng Nguyên) và Nguyễn Thị Hoà (Trường Mầm non Mường Típ, huyện Kỳ Sơn). Ảnh: Thành Chung

Cuộc thi đã thể hiện rõ sự đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, qua đó tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, các cơ sở và người dân trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao giải cho 3 tập thể và 30 cá nhân, bao gồm 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 12 giải khuyến khích.