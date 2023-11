Triệt phá đường dây buôn bán pháo từ nước ngoài về Việt Nam, thu giữ gần 4 tạ pháo nổ

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng của các đơn vị, triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, bắt giữ thành công 7 đối tượng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây nghi vấn liên quan đến hành vi buôn bán pháo nổ trái phép với số lượng lớn, do Phan Văn Thơ (SN 1976), trú tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu cầm đầu.

Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ. Ảnh: Minh Khôi

Dưới vỏ bọc là một người buôn bán hàng tiêu dùng từ Nghệ An qua biên giới và ngược lại. Từ đầu năm 2023 đến nay, Phan Văn Thơ đã mua pháo từ nước ngoài về Việt Nam qua các đường tiểu ngạch rồi tập kết tại các tỉnh dọc biên giới, sau đó sử dụng xe ô tô bán tải đã được Thơ cải tiến để vận chuyển pháo về bán cho nhiều đối tượng tại Nghệ An.

Nhận thấy, đường dây buôn bán pháo nổ do Phan Văn Thơ cầm đầu hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng cầm đầu Phan Văn Thơ. Ảnh: Minh Khôi

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an Nghệ An, Công an các xã: Diễn Mỹ, Diễn Phong (Diễn Châu), Nghi Xuân (Nghi Lộc) và Nghi Đức (thành phố Vinh) triển khai nhiều tổ công tác với hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 5 địa điểm, bắt giữ thành công 7 đối tượng về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ.

Ngoài Phan Văn Thơ, 6 đối tượng còn lại bị cơ quan Công an bắt giữ, gồm: Đinh Văn Thanh (SN 1999), trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu; Đào Văn Lành (SN 1982), Chu Quang Anh (SN 1991), Trương Như Danh (SN 1982), cùng trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc; Phạm Thị Minh (SN 1993), trú tại xã Nghi Đức, thành phố Vinh và Phạm Thanh Linh (SN 1996), trú tại xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu.

Tang vật thu giữ gồm 382,5kg pháo nổ các loại. Ảnh: Văn Hậu

Tang vật cơ quan Công an thu giữ gồm: 382,5kg pháo nổ các loại; 1 xe ô tô; 10 điện thoại di động, cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, pháo sau khi Phan Văn Thơ mua, đưa về Nghệ An sẽ chia nhỏ và tập kết tại nhà của các đối tượng trên, chờ đến cuối năm, gần Tết Nguyên đán để bán cho khách hàng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An và lân cận.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị địa phương, các phòng nghiệp vụ có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án.