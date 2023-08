'Tú ông' môi giới mại dâm với giá hàng chục ngàn USD

Sáng 16/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Hoàng Long (SN 1991, ngụ tại Hải Phòng) 5 năm 6 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Cáo trạng nêu, đêm 25/8/2022, Tổ công tác thuộc Cục CSHS Bộ Công an phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an và Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh kiểm tra 2 phòng số 2308 và 2309, thuộc Khách sạn The Reverie Saigon (phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh, phát hiện 2 đôi nam, nữ là T. T. M. D. (SN 1995) với P. B. K. tại phòng số 2308 và T.T.T.T. (SN 2000) với N.H.H. tại phòng số 2309 có hành vi mua, bán dâm.

Bị cáo Lê Hoàng Long đang nghe tuyên án.

Khai thác nhanh, cơ quan Công an xác định, Lê Hoàng Long chính là kẻ môi giới 2 người đẹp khá nổi tiếng trong showbiz Việt là T.H và T.T cho hai khách mua dâm. Tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ Lê Hoàng Long về hành vi môi giới mại dâm.

Tại Cơ quan CSĐT, Lê Hoàng Long khai nhận, Long, K. và H. quen biết nhau qua mạng xã hội. Do có nhu cầu “giải trí”, K. và H. liên lạc với Long đặt vấn đề tìm người để mua dâm. Yêu cầu của hai vị khách là gái bán dâm phải là người nổi tiếng, diễn viên, người mẫu. Long đồng ý và liên lạc với M.D. và T.T. Hai cô gái này đã đồng ý.

Bị cáo Lê Hoàng Long.

Sau đó, Long liên lạc với K., H. rồi thống nhất giá “đi khách” của M.D. và T.T. cho khách. Giá mua dâm được Long đưa ra là 15 ngàn USD/người/đêm (tương đương với số tiền 360 triệu đồng). Trong đó Long trả cho hai gái bán dâm 7.500 USD/người. Trừ hết các chi phí ăn uống, thuê phòng… phần còn lại Long chiếm hưởng. Sau khi Thống nhất giá cả, K. và H. đã chuyển vào tài khoản của Long 100 triệu đồng/người để đặt cọc.

Long đã đến Khách sạn The Reverie Saigon thuê phòng cho khách. Trong lúc hai cặp đôi “vui vẻ”, Long ngồi ngoài chờ thì bị Tổ công tác vào kiểm tra phát hiện, bắt quả tang.

Tại tòa, Long thừa nhận toàn bộ hành vi và tỏ ra ăn năn, hối hận về việc đã làm, đồng thời mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.