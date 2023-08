U15 Sông Lam Nghệ An sẽ chạm trán với Hà Nội tại vòng chung kết U15 Quốc gia

(Baonghean.vn) - Bước đến vòng chung kết U15 Quốc gia 2023, U15 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng C cùng với các đội: Hà Nội, Tây Ninh, Khánh Hoà. Có thể dễ nhận thấy ở bảng đấu này, U15 Hà Nội chính là đối thủ nặng ký nhất đối với đoàn quân của huấn luyện viên Ngô Quang Trường.

Các cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An tham gia vòng loại U15 Quốc gia 2023. Ảnh: Chung Lê

Trải qua 10 trận đấu tại vòng loại, U15 Sông Lam Nghệ An giành được 8 trận thắng, ghi 33 bàn, xếp thứ 2 tại bảng đấu. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Ngô Quang Trường sớm vượt qua vòng loại trước 2 lượt trận.

Vòng chung kết Giải vô địch U15 Quốc gia 2023 được tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu sẽ gồm 12 đội tham gia được chia thành 3 bảng, mỗi bảng có 4 đội và thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng để chọn 3 đội xếp thứ Nhất, 3 đội xếp thứ Nhì và 2 đội xếp thứ Ba có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm Bà Rịa Vũng Tàu, SHB Đà Nẵng, PVF-Công an Nhân Dân và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; bảng B gồm PVF, Phù Đổng, Viettel, Hoàng Anh Gia Lai; còn bảng C gồm Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Tây Ninh, Khánh Hoà.

Tại bảng C, xét tương quan về lực lượng, kinh nghiệm thì U15 Tây Ninh và U15 Khánh Hòa dự đoán khó lòng có thể cạnh tranh được với U15 Hà Nội và U15 Sông Lam Nghệ An. Có thể dễ nhận thấy ở bảng đấu này, U15 Hà Nội chính là đối thủ nặng ký nhất đối với đoàn quân của huấn luyện viên Ngô Quang Trường. Trong bóng đá luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ, nhưng theo nhận định, chiếc vé đi tiếp ở bảng C khó lòng vượt qua tầm tay của U15 Hà Nội và U15 Sông Lam Nghệ An.

Cũng tại giải đấu này, U15 Sông Lam Nghệ An đang nắm giữ danh hiệu đương kim vô địch. Đây sẽ là thách thức, áp lực không nhỏ đối với thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường.

Vòng chung kết Giải vô địch U15 Quốc gia 2023 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 10/8 đến ngày 23/8 tại Bà Rịa Vũng Tàu./.