(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Báo Nghệ An xin trích đăng một số ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ và các đồng chí Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thiếu tướng Võ Trọng Thanh - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Với gần 40 năm công tác trong lực lượng Công an Nghệ An, tôi chứng kiến những bước trưởng thành, lớn mạnh và những tấm gương tận hiến, hy sinh hết mình của các bậc tiền bối Công an Nghệ An trong các cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên quê hương Xô viết anh hùng, quê hương của Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Những chiến công và thành tích của lớp lớp lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đã chạm đến trái tim chúng tôi với niềm cảm xúc kiêu hãnh và rất đỗi tự hào.

Trong điều kiện hiện nay, tình hình thế giới và trong nước tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường, cán bộ, chiến sĩ luôn phải lấy Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là kim chỉ nam; là phương châm, lẽ sống; là thước đo đạo đức, phẩm giá của mình. Có như vậy mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mới xứng đáng là cán bộ CAND được công tác và chiến đấu trên chính quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; để Công an Nghệ An mãi xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

______________________

Đại tá Nguyễn Tiến Dần - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Nghệ An, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh

Bản thân tôi trải qua gần 45 năm học tập, công tác trong lực lượng Công an nhân dân, trải qua nhiều lĩnh vực, đơn vị, môi trường và vị trí công tác khác nhau, đến cuối năm 2019 được Đảng, Nhà nước và ngành Công an cho hưởng chế độ hưu trí. Nhưng tâm huyết với ngành và với sự tin yêu, tín nhiệm của đồng chí, đồng đội đang công tác và đã nghỉ hưu, bản thân tôi hiện nay đang đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Nghệ An.

Với cả quá trình công tác trước đây và cương vị đảm nhiệm hiện nay đã giúp tôi hiểu sâu sắc, đầy đủ hơn những công lao, hy sinh, chiến công to lớn, vẻ vang của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An trong suốt hơn 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Tôi lại càng tỏ lòng tri ân sâu sắc với bao thế hệ Công an trong tỉnh đã không ngại hy sinh, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên nhiều thành tích, chiến công vẻ vang, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Và bản thân tôi càng tự hào đã góp phần nhỏ bé công sức, trí tuệ của mình vào những thành tích chung đó.

Trong thời gian tới, để góp phần phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Nghệ An, với trách nhiệm là Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Nghệ An, với nhiệt huyết và kinh nghiệm của bản thân, tôi sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành hội tiếp tục đổi mới, cải tiến nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở; chú trọng xây dựng, tổ chức hội các cấp ổn định, phát triển ngày càng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội Cựu Công an.

Tập trung lãnh đạo, động viên hội viên tích cực tham gia công tác của hội, tiếp tục đóng góp công sức, kinh nghiệm trí tuệ của từng hội viên trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực sự là chỗ dựa tin cậy, là cầu nối chặt chẽ của nhân dân và lực lượng Công an ở cơ sở.

Tất cả các hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời gian tới đều hướng đến mục tiêu đảm bảo vị thế của hội ngày càng phát triển, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của Công an nhân dân trên quê hương Xô viết anh hùng, quê hương của Bác Hồ vĩ đại.

_______________________

Thiếu tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Minh Châu

Tôi vô cùng xúc động, rất đỗi tự hào về những chiến công thầm lặng, sự hy sinh cao cả của các thế hệ Công an đi trước và sự phấn đấu của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An thế hệ sau này đã dũng cảm, không tiếc máu xương của mình để bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Chúng ta mãi mãi khắc ghi Sáu điều dạy của Bác Hồ đối với Công an nhân dân, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Nhà nước đã phong tặng cho Công an tỉnh Nghệ An. Xứng đáng là những chiến sĩ Công an trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

_______________________

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Xuân Thiêm

Suốt 43 năm học tập và công tác, trải qua nhiều địa bàn, nhiều đơn vị, tôi may mắn được gặp những người thầy là đồng nghiệp – họ đã truyền dạy cho tôi nhiều điều quý giá. Trong đó, có bài học về lịch sử và truyền thống Công an Nghệ An, để rồi sau đó tôi lại chuyển tải cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các bạn trẻ trong đơn vị. Vì thế, nhiều chiến sĩ cứ yêu mến và thân mật gọi tôi là thầy.

Thiết nghĩ, các thế hệ Công an Nghệ An, nối tiếp nhau bảo đảm an ninh, trật tự, chính là sự kế tục truyền thống và truyền thống chính là sự gắn kết, xuyên suốt lịch sử Công an Nghệ An. Mỗi thành quả, mỗi chiến công mà các thế hệ Công an Nghệ An đạt được, chính là những việc làm nhằm tô thắm thêm truyền thống của một đơn vị luôn được Đảng bộ và nhân dân yêu mến.

Nhận được tin vui khi tập thể Công an tỉnh Nghệ An được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thật vinh dự, tự hào được là người chiến sĩ công tác chiến đấu trên quê hương Xô viết anh hùng. Vinh dự này sẽ mãi là một mốc son sáng chói, là những trang lịch sử, truyền thống huy hoàng, để thế hệ trẻ Công an Nghệ An tiếp nối cha anh, viết tiếp những mùa hoa chiến công.