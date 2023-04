5 bãi biển rực sáng về đêm

(Baonghean.vn) - Chiều 5/4, trong chương trình công tác tại Lào, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng và thăm quan Di tích Cánh đồng Chum.

(Baonghean.vn) - Toàn bộ số động vật trên do Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, tịch thu từ vận chuyển trái phép trên địa bàn huyện Diễn Châu.