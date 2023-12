Con Cuông tiếp tục làm tốt công tác giữ rừng để xây dựng đô thị sinh thái

P.V: Đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật mà huyện Con Cuông đạt được trong năm 2023?

Đồng chí Lương Đình Việt: Năm 2023, huyện Con Cuông tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành cấp tỉnh. Đảng bộ, chính quyền đã thống nhất, đoàn kết. Tất cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp chung tay vào cuộc để phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, huyện Con Cuông đã đạt được những kết quả tốt.

Kinh tế - xã hội được phục hồi và phát triển ổn định trên tất cả các ngành, lĩnh vực, với 19/26 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng ước đạt 6,43%; giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2023 ước đạt 2.895 tỷ đồng, tăng 6,79% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 27 tỷ đồng, bằng 133,88% dự toán tỉnh giao, so với cùng kỳ đạt 110,67%.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở hạ tầng ở huyện Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu

Nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp duy trì mức tăng trưởng tốt; khu vực dịch vụ được phục hồi; thu ngân sách đạt dự toán đề ra; nhiều công trình, dự án quan trọng đã được khởi công, đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả. Huyện đã làm tốt công tác chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì tình hình kinh tế - xã hội của địa phương cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế như: tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực hạn chế, công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu.

P.V: Đồng chí cho biết rõ hơn về 7 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra và nguyên nhân?

Đồng chí Lương Đình Việt: Năm 2023, dù các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều tăng so với năm 2022, huyện Con Cuông vẫn có 7/26 chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra, bao gồm: Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,43/9,12%; Tổng giá trị tăng thêm (Theo giá so sánh năm 2010) đạt 1.445 /1.562 tỷ đồng; Giá trị tăng thêm bình quân đầu người 41,2/42,6 triệu đồng; Thôn, bản đạt tiêu chí nông thôn mới 3/7 thôn, bản; Số trường đạt chuẩn Quốc gia mới trong năm đạt 1/3 trường; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa thể thao đạt chuẩn mới trong năm đạt 46,1/61,5%; Số xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh, trật tự" đạt 191/206 đơn vị.

Người dân Con Cuông gìn giữ nghề dệt truyền thống. Ảnh: Cảnh Hùng

Nguyên nhân dẫn đến 7 chỉ tiêu nói trên không đạt là do những tác động, ảnh hưởng khó khăn trong nước, quốc tế dẫn tới việc sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nền kinh tế của huyện Con Cuông vốn xuất phát điểm thấp, quy mô còn khiêm tốn, đang quá trình chuyển đổi nên sức chống chịu và khả năng cạnh tranh còn hạn chế. Một số dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân còn thấp do phải qua nhiều khâu, nhiều bước lựa chọn nhà thầu nên mất nhiều thời gian.

Đối với tiêu chí nông thôn mới, số thôn, bản đăng ký chưa đạt do tiêu chí đánh giá hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới (cao so với tiêu chí năm 2022). Mặt khác, chính sách thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia triển khai chậm do văn bản hướng dẫn cấp trên chưa đồng bộ. Chỉ tiêu “Xã có thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch” chưa đạt là do nguồn lực đầu tư của xã còn yếu, kinh phí đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở còn nhiều hạn chế; điều kiện nhân dân còn khó khăn nên ảnh hưởng không nhỏ tới công tác xã hội hóa.

Về nguyên nhân chủ quan, một bộ phận cán bộ, người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, hoặc còn có suy nghĩ “nếu về đích nông thôn mới sẽ bị cắt giảm chính sách trực tiếp đến cán bộ, người dân”. Việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở chưa được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm đúng mức, cụ thể, đầu năm xã đăng ký xây dựng, nhưng không có kế hoạch, giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu. Một số xã còn yếu, hạn chế trong việc huy động, phát huy nội lực. Một số cán bộ công chức, viên chức vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự, xử lý hành chính.

P.V: Năm 2024, huyện Con Cuông đề ra những mục tiêu cụ thể nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lương Đình Việt: Năm 2024, huyện Con Cuông đề ra mục tiêu kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh mới phát sinh gắn với tiếp tục triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với cơ cấu lại nền kinh tế, hướng đến chuyển biến thực chất, rõ nét mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững; huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược, trọng điểm; triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Công nhân, lao động Công ty Cổ phần Dược liệu Pù Mát đóng túi lọc sản phẩm cà gai leo. Ảnh: Mai Hoa

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm công tác an sinh xã hội; quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu... Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu chủ yếu là: tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7-9%; tổng giá trị sản xuất tăng thêm theo giá cố định (theo giá so sánh năm 2010) đạt gần 1.556 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 23,6 tỷ đồng; giá trị tăng thêm bình quân đầu người 44,7 triệu đồng; có 7-8 thôn, bản đạt tiêu chí nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3-3,5%; tăng thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia mới; tạo việc làm mới cho 1.200 lao động; trên 75% tỷ lệ gia đình văn hóa; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn (theo tiêu chí mới của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đạt 53,8%; 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ che phủ rừng đạt 83,9%; đảm bảo quốc phòng, an ninh, không có điểm nóng xảy ra; trên 95% số xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt “tiêu chuẩn an ninh, trật tự”…

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu nói trên, huyện Con Cuông tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình hành động, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, trọng tâm là làm tốt công tác giữ rừng, bảo vệ môi trường để xây dựng huyện Con Cuông trở thành đô thị loại 4 theo hướng đô thị sinh thái và du lịch.

Mô hình trồng bí xanh đặc sản ở huyện Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu

Huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh ở người; triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tập trung huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý hiệu quả thu - chi ngân sách; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; phát triển nguồn nhân lực gắn với thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ; phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường sống; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; thúc đẩy chuyển đổi số; nâng cao công tác đối ngoại; bảo đảm giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

Huyện Con Cuông mong muốn các sở, ngành cấp tỉnh tiếp tục quan tâm, hướng dẫn thêm để huyện thực hiện tốt hơn các Chương trình Mục tiêu Quốc gia và hỗ trợ huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xử lý những vấn đề đất nông, lâm trường, đẩy nhanh quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!