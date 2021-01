Điện lực Nghệ An nỗ lực phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn

Chiều 19/1, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực miền Bắc.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh: Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành. Ảnh: Thanh Lê Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh



Năm 2020, Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai đổi mới nhiều chương trình hành động, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Qua đó công tác dịch vụ khách hàng có nhiều chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt.

Cụ thể, điện thương phẩm đạt trên 3.765 triệu KWh/kế hoạch 3.790 triệu KWh, bằng 99,3%; Tổn thất toàn công ty giảm 0,27% so với cùng kỳ năm 2019. Đến hết năm 2020 Công ty Điện lực Nghệ An đang quản lý 1.013.142 khách hàng, trong đó 897.249 khách hàng sinh hoạt (chiếm 88,6 %).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của UBND tỉnh Nghệ An, Công ty Điện lực Nghệ An đã sớm triển khai thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Đến nay toàn công ty đã có 186.689 khách hàng sử dụng dịch vụ này.



Để hòa nhập với xu hướng phát triển của thời đại công nghệ 4.0, Công ty Điện lực Nghệ An đã ứng dụng nhiều phần mềm vào công tác kinh doanh, ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Bành Hồng Hiển phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Trong năm 2020, Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện đạt 13/14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng, 1 chỉ tiêu không đạt đó là phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố. Nguyên nhân do diễn biến phức tạp của thiên tai.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Điện lực Nghệ An hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 với số tiền 249 tỷ đồng.

Hoạt động tri ân khách hàng luôn được Công ty Điện lực Nghệ An quan tâm, triển khai có hiệu quả thiết thực. Riêng năm 2020, Công ty đã triển khai với các chương trình, hoạt động với tổng chi phí 929 triệu đồng.

Trong năm 2020, Công ty Điện lực Nghệ An cũng chú trọng công tác đầu tư xây dựng mới 53 công trình hạ tầng lưới điện với tổng mức đầu tư 595 tỷ đồng.

Phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa biểu dương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Điện lực Nghệ An trong phát huy tinh thần trách nhiệm phục vụ, đảm bảo an toàn cho người dân, doanh nghiệp; góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực miền Bắc. Trao Bằng khen của Bộ Công Thương cho tập thể Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa thông tin Nghệ An đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Năm 2021 Nghệ An có nhiều cơ hội thu hút đầu tư, đón đầu dự án lớn, nhà đầu tư tiềm năng. Đây cũng là cơ hội nguồn khách hàng lớn của Điện lực Nghệ An.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Điện lực Nghệ An tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đoàn kết thống nhất, định hướng chiến lược, đột phá cách làm mới, quyết liệt, nắm bắt cơ hội phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng, tạo tăng trưởng cho ngành điện và động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Lê Song song, Điện lực Nghệ An cần thực hiện giải pháp đồng bộ đảm bảo an toàn cung cấp điện, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hơn, giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, xây dựng văn hóa doanh nghiệp,… Trao Giấy khen của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thanh Lê Đối với các kiến nghị của Điện lực Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương tham mưu phương án xử lý trình lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất cho Điện lực Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ, tạo thuận lợi cho quá trình thi công điện năng trên địa bàn.



Trao Giấy khen của Công ty Điện lực Nghệ An cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, Bộ Công Thương tặng Bằng khen cho tập thể Công ty Điện lực Nghệ An và 3 cá nhân của đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong quá trình cấp điện nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2020; Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Điện lực Nghệ An tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.