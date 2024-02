Khoảng 95% lao động quay trở lại làm việc sau Tết

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Những tín hiệu lạc quan

Trong ngày đầu tiên trở lại làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Emtech Việt Nam Chi nhánh Nghệ An (thành phố Vinh), trước 7 giờ 30 phút, 100% công nhân đã quay lại làm việc bình thường. Không khí vui tươi, nhộn nhịp của công nhân lao động đối lập hoàn toàn với tình trạng của công ty này những năm trước.

Người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Emtech Việt Nam Chi nhánh Nghệ An (thành phố Vinh) phấn chấn trong ngày làm việc đầu năm 2024. Ảnh: Diệp Thanh

Ông Thái Lê Cường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Vinh cho biết: “Doanh nghiệp này là một trong những điểm nóng bất ổn quan hệ lao động những năm trước, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết. Nhưng năm nay tình hình đã cải thiện rất nhiều”.

Tương tự, tại Công ty cổ phần Nam Thuận Nghệ An (huyện Diễn Châu), trong ngày làm việc đầu năm, ai ai cũng phấn khởi vì được công đoàn cấp trên mừng tuổi và háo hức tham gia nghi thức “khai kim” chào năm mới. Anh Vũ Duy Từ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu chia sẻ: “Hầu hết công nhân tại các doanh nghiệp đều quay trở lại làm việc bình thường, không khí lao động sản xuất vui tươi, ổn định hơn so với những năm trước. Diễn Châu vẫn còn 2 doanh nghiệp lớn đang trong kỳ nghỉ Tết. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, sâu sát với cơ sở để cập nhật tình hình”.

Công đoàn Diễn Châu nắm bắt tình hình công nhân lao động tại Công ty cổ phần Nam Thuận Nghệ An trong ngày đầu tiên đi làm sau Tết Nguyên Đán. Ảnh: Duy Từ

Để nắm bắt chính xác tình hình lao động quay lại làm việc sau Tết Nguyên đán, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam đã lập danh sách cụ thể từ dưới cơ sở. Theo đó, những số liệu thống kê được cho thấy những tín hiệu vui. Bà Hoàng Thị Hương - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam cho biết: “Tính đến hết ngày 16/2 (tức 7/1 âm lịch) có 74 doanh nghiệp thuộc quản lý của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam quay trở lại hoạt động sản xuất bình thường. Tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc nhìn chung khá cao, đạt khoảng 95% (khoảng 16.510/17.380 người lao động trở lại làm việc). Dự kiến đến ngày 19/2 (tức 10/1 âm lịch), toàn khu công nghiệp sẽ có khoảng 29.000 người lao động quay trở lại làm việc”.

Từ thống kê của Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam có thể thấy tình hình lao động sau Tết có nhiều tín hiệu vui, dù kinh doanh sản xuất còn nhiều khó khăn.

Người lao động Công ty cổ phần Chế tác đá Nhật Huy (huyện Diễn Châu) trong ngày làm việc đầu năm. Ảnh: Duy Từ

Tại các địa phương có nhiều doanh nghiệp như: Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc..., tình hình công nhân lao động trở lại doanh nghiệp đạt 90%, quan hệ lao động sau Tết ổn định.

Theo thông tin từ Phòng Doanh nghiệp và Lao động, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, năm 2024, một số doanh nghiệp lớn sẽ đi vào hoạt động chính thức, nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ tiếp tục tăng cao, các doanh nghiệp dự kiến sẽ tuyển dụng thêm khoảng 15.336 lao động.

Nỗ lực giữ chân người lao động

Bên cạnh những tín hiệu tích cực về tình hình lao động, còn có một số doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu lao động. Trước tình hình này, các doanh nghiệp đã có những chương trình, chính sách riêng nhằm động viên và giữ chân người lao động.

Chia sẻ về những khó khăn chung của các doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Thục - Trưởng ban Chính sách Pháp luật, Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: “Theo thông tin từ cơ sở, sau Tết Nguyên đán, số lao động bị mất việc làm là 2.769 người, thuộc 16 đơn vị. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do doanh nghiệp thiếu nguyên liệu sản xuất, chuyển đổi nơi làm việc, thiếu đơn hàng... Đơn cử như tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fresscol Tunal (KKT Đông Nam), thiếu nguồn nguyên liệu nên hiện nay có gần 1.300 người lao động bị tạm nghỉ việc; tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn may mặc Trọng Phúc (huyện Quỳnh Lưu) do không có đơn hàng nên hiện nay công ty tạm thời đóng cửa”.

Lễ gặp mặt ấm cúng, vui tươi đầu Xuân tại Công ty cổ phần Chế tác đá Nhật Huy (huyện Diễn Châu). Ảnh: Duy Từ

Một số doanh nghiệp vẫn duy trì kinh doanh, sản xuất nhưng nỗi lo thiếu đơn hàng, thiếu lao động vẫn canh cánh, thường trực. “Trong ngày làm việc đầu tiên của công ty chúng tôi, số lượng công nhân trở lại làm khá cao. Tuy nhiên, đến ngày thứ 2, con số này lại sụt giảm. Một số lao động muốn nghỉ thêm ngày (nghỉ không lương), một số khác muốn nghỉ để tìm một công việc mới, ở môi trường mới. Không ít doanh nghiệp đang ra sức xây dựng chính sách để thu hút lao động mới nên việc công nhân so sánh và tìm kiếm cơ hội tốt hơn cũng là điều dễ hiểu” – đại diện Công đoàn Công ty Trách nhiện hữu hạn Woosin Vina (Khu Kinh tế Đông Nam) chia sẻ.

Tại Khu Kinh tế Đông Nam, phần lớn các doanh nghiệp đều triển khai những hoạt động động viên người lao động trước và sau Tết. Trước Tết, chuỗi chương trình Tết Sum vầy được các đơn vị công đoàn cơ sở tại đây tổ chức công phu, bài bản với nhiều phần quà hỗ trợ thiết thực. Sau Tết, doanh nghiệp triển khai gặp mặt, lì xì, bốc thăm may mắn, thi kéo co đầu năm…

Đặt mình vào tâm thế của người lao động, một số doanh nghiệp còn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng công nhân để triển khai hoạt động. “Những năm trước chúng tôi đều tổ chức bốc thăm may mắn sau Tết Nguyên đán nhằm giữ chân người lao động quay lại làm việc. Tuy nhiên, năm nay, theo nguyện vọng của đông đảo công nhân, công ty quyết định bốc thăm và phát hết quà trước Tết. Những hiện vật lớn như xe máy, ti vi, tủ lạnh… cũng đều được công nhân đem về để dùng trong dịp Tết. Bên cạnh đó, công ty cũng đã ký thêm được nhiều đơn hàng để đảm bảo công việc và thu nhập của công nhân. Dù chưa đến ngày trở lại làm việc nhưng với những nỗ lực từ phía công ty, chúng tôi tin tưởng người lao động sẽ gắn bó lâu dài với mình” – anh Phan Đình Tài, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần may Minh Anh – Kim Liên nói.

Công ty TNHH Luxshare ICT-Nghệ An mừng tuổi cho người lao động khi đến phỏng vấn tại công ty dịp đầu năm mới. Ảnh: Quốc Việt

Chị Phan Thị Quỳnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Emtech Việt Nam Chi nhánh Nghệ An chia sẻ: “Ngày đầu làm việc, được cán bộ Công đoàn thành phố Vinh đón tại cổng và mừng tuổi khiến mọi người rất vui. Trước đó, công ty cũng đã lì xì cho tất cả công nhân viên trong công ty mỗi người 50 ngàn đồng. Số tiền nhỏ nhưng góp phần động viên, chia sẻ với người lao động. Hiện công ty có khoảng 1.000 lao động và đều đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.”