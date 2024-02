Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Nghệ An mưu trí, gan dạ

Vì nhân dân quên mình

Vào 9 giờ 45 phút sáng ngày 18/11/2023, ngay sau khi nhận tin báo cháy nhà xưởng tại Khu công nghiệp Nam Cấm (huyện Nghi Lộc), các Đội chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ số 1, số 2 và số 8 thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (phòng cháy chữa cháy & cứu nạn, cứu hộ), Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 05 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương án chữa cháy tại Khu công nghiệp Nam Cấm. Ảnh: Phạm Thuỷ

Khu vực xảy ra cháy là một nhà xưởng đang thi công (chưa đi vào hoạt động) làm bằng khung thép mái tôn, phía dưới có nhiều vật liệu dễ cháy, chủ yếu là phế liệu trong quá trình xây dựng, giấy loại và túi bóng nên lượng khói tỏa ra khắp nơi.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng PCCC&CNCH đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy. Đám cháy kịp thời được khống chế, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nỗ lực dập tắt đám cháy tại một nhà xưởng ở Khu công nghiệp Nam Cấm. Ảnh: Phạm Thuỷ

Trước đó, vào một đêm cuối tháng 6/2023, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của nhân dân có một nam thanh niên (SN 2000), trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh nhảy cầu Bến Thuỷ (TP Vinh). Ngay trong đêm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, tiếp cận nạn nhân.

Sau nhiều giờ vật lộn trên sông Lam vì nạn nhân vùng vẫy, không hợp tác, cuối cùng lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống nạn nhân.

Đại uý Lê Quốc Phúc, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông bộc bạch: “Là người lính cứu nạn, cứu hộ trên cạn đã khó, dưới nước càng khó khăn bội phần. Sông nước luôn tiềm ẩn vô vàn rủi ro và bất trắc, đòi hỏi mỗi chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ phải ứng biến kịp thời trong mọi tình huống. Đồng thời, các chiến sĩ phải chuẩn bị tâm lý vững và một kỹ năng chiến thuật hợp lý để cứu người bị nạn lên bờ”.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện cứu người bị nạn tại diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Cảng xăng dầu Bến Thủy. Ảnh: Phạm Thuỷ

Rạng sáng ngày 30/11/2023, Đội CC&CNCH số 3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin có nạn nhân bị mắc kẹt do tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 48, đoạn qua xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hoà.

Ngay lập tức, đội đã huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng lên đường. Tại hiện trường, xe container mang BKS 37H-004.68 va chạm với xe container mang BKS 15H-065.76 đi hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 02 người trên xe 37H-004.68 bị thương. Người ngồi trên ghế phụ được người dân đưa đi cấp cứu, còn tài xế là anh L.V.T. (SN 1993) bị gãy dập chân trong tình trạng đau đớn và bị kẹt không thể thoát ra ngoài. Các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng sử dụng xe cẩu để tách được hai xe, đồng thời dùng các thiết bị chuyên dụng phá dỡ cabin, giải cứu tài xế ra ngoài để đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát PCCC&CNCH cứu tài xế xe tải bị kẹt trong ca bin ra ngoài. Ảnh: Phạm Thuỷ

Đến bây giờ, người dân TP Vinh vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc “Người hùng áo đỏ” Thiếu tá Nguyễn Thế Song - Đội trưởng Đội Cảnh sát CC&CNCH số 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) cùng đồng đội cứu hộ thành công một cô gái có ý định tự tử, tay cầm dao đứng trên tầng thượng tòa chung cư cao hơn 80m ở TP. Vinh.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 07/12/2023, nhận được thông tin có một cô gái cầm một con dao, có ý định nhảy lầu tự tử tại sân thượng tầng 27 tòa nhà Dầu khí, phường Quang Trung, TP. Vinh.

Thiếu tá Nguyễn Thế Song nhớ lại giây phút sinh tử cứu cô gái có ý định tự tử từ tầng 27 tòa nhà Dầu khí với độ cao hơn 80m. Ảnh: Phạm Thuỷ

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chia thành các tổ công tác hành động. “Quan sát nhanh hiện trường, phán đoán tình huống, tôi phân công đồng đội chia 2 hướng: 1 nhóm động viên, thuyết phục, một nhóm đánh lạc hướng để bản thân mình có thể tìm cách áp sát cô gái.

Sau vài phút vừa thuyết phục vừa tiếp cận, tôi đã chớp thời cơ nhanh chóng tiến lại ôm chặt cô gái lúc này đang ngồi bên mép tầng thượng, kéo mạnh về phía sau. Sau đó, đồng đội đã đến hỗ trợ đưa cô gái xuống dưới an toàn”, Thiếu tá Nguyễn Thế Song kể lại.

Dẫu còn nhiều vất vả, hiểm nguy song những chiến sĩ PCCC&CNCH chưa khi nào cảm thấy chùn bước trước nhiệm vụ. Bởi, sứ mệnh của họ là sẵn sàng dấn thân vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Lực lượng PCCC&CNCH cứu người dân và tài sản ra ngoài trong một vụ hoả hoạn. Ảnh: Phạm Thuỷ

Triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, với bất kỳ ai, vào bất kỳ lúc nào, chỉ bất cẩn nhỏ cũng có thể để lại hậu quả lớn. Bởi vậy, những cán bộ, chiến sĩ PCCC&CNCH Nghệ An luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “phải thường xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ trong bất kỳ tình hình nào để bảo vệ tài sản của Nhà nước và Nhân dân” và “Phải không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm để tiến bộ hơn nữa trong công việc PCCC&CNCH”.

Công an Nghệ An luôn lấy phương châm “phòng ngừa là chính” trong công tác PCCC. Ảnh: Phạm Thuỷ

Tinh thần này đã được thể hiện thành phương châm hành động về PCCC&CNCH gồm “3 sẵn sàng”: Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả; và “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ.

Tại Nghệ An, do đặc thù là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, toàn tỉnh có hơn 32.540 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC (gồm: 6.513 cơ sở do cơ quan Công an quản lý; 26.027 cơ sở do UBND cấp xã quản lý). Trong điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên có nắng nóng cao độ, hanh khô kéo dài nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ.

Công an Nghệ An tăng cường kiểm tra PCCC tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, chung cư, nhà cao tầng. Ảnh: Phạm Thuỷ

Vì vậy, trong thời gian qua, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các giải pháp, biện pháp công tác bảo đảm an toàn về PCCC & CNCH. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lan tỏa mạnh mẽ mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huấn luyện, xây dựng, củng cố lực lượng, phương tiện tại chỗ theo quy định.

Duy trì thực hiện nghiêm túc công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, điều động lực lượng, phương tiện, xuất xe đến đám cháy và tham gia chữa cháy kịp thời, hiệu quả.

Công an Nghệ An thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho các em học sinh như: Thực hành kỹ năng dập lửa; thực hành kỹ năng thoát nạn trong đám cháy có khói... Ảnh: Phạm Thuỷ

Công an Nghệ An cũng đã tập trung kiểm tra, chấn chỉnh điều kiện an toàn về PCCC, các giải pháp bảo đảm thoát nạn tại cơ sở, chế độ thường trực và phương án triển khai của lực lượng PCCC chuyên ngành, PCCC cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”; hướng dẫn việc bảo quản, bảo dưỡng và cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ; sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC& CNCH.

Hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Nghệ An với bộ quần áo bảo hộ ướt sũng, khuôn mặt lấm lem, lao vào từng khu vực xảy ra sự cố, tai nạn để nhanh chóng cõng từng cụ già, ôm các em nhỏ sớm thoát khỏi nguy hiểm đã trở nên quá quen thuộc, để lại sự xúc động, khâm phục, yêu mến trong lòng người dân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Nghệ An triển khai phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tàu cá. Ảnh: Phạm Thuỷ

Họ chính là điểm tựa vững chắc cho người dân lúc hiểm nguy, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tô thắm thêm trang sử truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trên quê hương xứ Nghệ…