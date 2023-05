Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/5

(Baonghean.vn) - Khánh thành và bàn giao Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng; Tiết kiệm sử dụng điện để đối phó với nắng hạn; Nghệ An tiếp tục nắng nóng gay gắt… là những thông tin nổi bật ngày 17/5.

* Sáng 17/5, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Diễn đàn chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong học sinh”.

* Sáng 17/5, tại thị xã Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào) đã diễn ra Lễ khánh thành Dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng. Dự án được xây dựng trên khu đất 2,5 ha, tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, với quy mô 200 giường bệnh do tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư.

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản gửi giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, đề nghị tăng cường trách nhiệm trong việc xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

* Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 24 giờ qua: khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh và vùng núi Thanh Hóa đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày 16/5 phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi cao hơn như Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39 độ C...

* Hè năm nay, Nghệ An sẽ phải tiết giảm từ 53 - 124MW trên tổng công suất vào các khung giờ cao điểm trong những ngày nắng nóng. Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày nắng nóng dự kiến toàn tỉnh đạt xấp xỉ 17.500.000 kWh, trong khi đó sản lượng được phân bổ chỉ đáp ứng được khoảng 90%. Do đó, Nghệ An sẽ tiết kiệm sử dụng điện để đối phó với nắng hạn cao điểm mùa khô năm 2023.

* Xe bồn bị lật nằm ngang trên đường Hồ Chí Minh, khiến nhiều phương tiện không thể qua lại. Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Thanh Đức (Thanh Chương).