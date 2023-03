Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/3

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, nêu nhiệm vụ trọng tâm tháng 3; Nghệ An đầu tư hơn 100 tỷ đồng xây dựng hệ thống thoát nước Khu công nghiệp WHA; Thêm một cán bộ địa chính xã ở Nghệ An bị đình chỉ công tác… là một số nội dung đáng chú ý đăng ngày 3/3.

* Trong Thông báo kết luận tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nêu rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 3 năm 2023. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Triển khai các giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Tập trung giải quyết, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2023. Trong đó, chuẩn bị hồ sơ trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; rà soát các nội dung chuẩn bị trình Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, gắn với nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù tỉnh Nghệ An; Triển khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước; đôn đốc thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tập trung công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; Chủ động triển khai chuẩn bị tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao; Tập trung chỉ đạo nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2022-2023; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính…

Trước đó, ngày 23/2/2023 UBND tỉnh tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 2, các nội dung nói trên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chỉ đạo tập trung thực hiện.

* Nghệ An đầu tư 109 tỷ đồng xây dựng kênh thoát nước quanh Khu công nghiệp WHA Industrial Zone - 1, giai đoạn 2.

Cụ thể, giai đoạn 2 của dự án đang được Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An triển khai tại các xã Nghi Đồng và Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc với diện tích 354,5ha. Đi đôi với quá trình triển khai giai đoạn 2 dự án xây dựng Khu công nghiệp WHA Industrial Zone - 1, việc đầu tư dự án Kênh thoát nước theo các quy hoạch đã phê duyệt là rất cần thiết nhằm khơi thông dòng chảy, kịp thời thay thế chức năng thoát nước của trục tiêu nước nước sông Su, kênh tiêu đất và toàn bộ hệ thống mương nội đồng trong phạm vi khu công nghiệp đã bị san lấp do quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Kênh thoát nước quanh Khu công nghiệp WHA - 2 tại các xã Nghi Hưng, Nghi Đồng, với tổng mức 109 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và kinh phí tài trợ của Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An, làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo để tiến hành triển khai dự án.

Mục tiêu đầu tư dự án là đảm bảo hệ thống kết cấu hạ tầng trong Khu Kinh tế Đông Nam đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh; giải quyết vấn đề tiêu thoát nước cho dân cư trong khu vực và cho các nhà đầu tư, các dự án khác sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành dự án Khu công nghiệp WHA (giai đoạn 2).

* Vừa qua, tại tỉnh Bôlykhămxay, nước CHDCND Lào đã diễn ra Hội nghị trù bị lần thứ 23 của 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12.

Tham dự Hội nghị có đoàn đại biểu đến từ các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình (Việt Nam), Bôlykhămxay và Khăm Muộn (Lào), Nakhon Phanom, Noọng Khai và Bưng Càn (Thái Lan).

Tại Hội nghị, các đoàn nghe báo cáo kết quả hợp tác giữa 9 tỉnh trong việc triển khai thực hiện nội dung Biên bản Hội nghị cấp cao lần thứ 22 được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 9/2019 trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thương mại đầu tư, khoa học công nghệ, nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch, văn hóa và thể thao.

Hiện có khoảng 90 doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An đang trực tiếp đầu tư, kinh doanh tại các tỉnh của Lào. Còn tại Nghệ An có 16 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Thái Lan được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư đăng ký 265,27 triệu USD.

* Sáng 3/3 (tức ngày 12/2 Âm lịch), phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò long trọng tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội Đền Mai Bảng năm 2023 và kỷ niệm 243 năm ngày xây dựng Đền thờ Thành Hoàng Làng (1780 - 2023).

Lễ hội Đền Mai Bảng được tổ chức để tưởng nhớ công ơn của Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi - một vị tướng tài tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, giúp Vua Lê Lợi đánh tan quân Minh xâm lược. Ông có công giúp dân khai hoang, lập nên nhiều làng mạc trù phú nên sau khi ông mất, nhân dân làng Mai Bảng đã lập bài vị để thờ và tôn ông làm Thành Hoàng làng.

* Thông tin từ UBND huyện Con Cuông cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phan Thanh Cường - Công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường xã Yên Khê để phục vụ công tác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông. Ông Cường bị đình chỉ từ ngày 13/1/2023 đến khi có kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông.

Ngày 4/1, ông Phan Thanh Cường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông ra quyết định tạm giữ hình sự vì đã có hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, vi phạm khoản 1, Điều 355, Bộ Luật Hình sự. Tiếp đó, ngày 10/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phan Thanh Cường.

* Vụ 5 người ngộ độc sau uống rượu ở Quỳnh Lưu: Vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân

Thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An: Ngày 01/3, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế đã có Công văn số 102/VKNQG-KHĐT về việc trả lời kết quả kiểm nghiệm xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm (đối với vụ ngộ độc xảy ra tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu vào ngày 13/02/2023).

Theo đó, 12 mẫu máu và nước tiểu của 05 bệnh nhân được kiểm nghiệm các chỉ tiêu (sàng lọc độc chất/chất có nguy cơ bằng LC/HRMS, hàm lượng Cyanide, sàng lọc Alkaloid, hàm lượng Salicylate) đều không phát hiện hoặc trong giới hạn định lượng.

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và quá trình điều tra ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm chưa rõ nguyên nhân.