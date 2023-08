Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch trong công tác Đoàn - Hội khối các trường đại học, cao đẳng Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều 22/8, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội khối các trường đại học, cao đẳng năm học 2022 - 2023. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong năm học 2022 - 2023, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh nói chung và 09 trường đại học, cao đẳng trực thuộc Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, có dấu ấn tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

Các phong trào, các cuộc vận động đã từng bước đi vào nề nếp với nhiều hoạt động sôi nổi như: phong trào “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chương trình “Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học”; phong trào “Sinh viên 5 tốt”; các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: “Hiến máu nhân đạo”,“Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”; “Tiếp sức đến trường”…

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nổi bật trong đó, tại Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”, toàn tỉnh đã thành lập 50 đội hình với hơn 1.250 sinh viên tham gia. Các đội hình đã sửa chữa, làm mới 20 km đường giao thông nông thôn, tham gia giúp đỡ 15 gia đình chính sách sửa chữa nhà; làm mới 18 km hàng rào xanh; trồng mới gần 7.500 cây xanh, thay mới hơn 500 bóng đèn và hệ thống điện trong các gia đình tại địa bàn hoạt động.

Đồng thời, tổ chức khám phát thuốc miễn phí, tư vấn hậu COVID-19 cho hơn gần 1.000 thanh thiếu nhi và nhân dân cũng như tổ chức dạy văn hóa hè, dạy tiếng Anh, dạy bơi miễn phí, tổ chức sinh hoạt hè cho hàng nghìn thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối với Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, toàn tỉnh đã có 142 đội hình “Gia sư áo xanh” được thành lập, hỗ trợ ôn tập kiến thức cho 1.815 học sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT; tổ chức các đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi trực tiếp tại các điểm thi với gần 600 thanh niên, sinh viên tình nguyện.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn - Hội tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cũng đã tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện tốt các nội dung trong chương trình, tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: Trao tặng quà cho học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng sân chơi cho người dân và đoàn viên, thanh niên; khám, tư vấn bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân; tổ chức nấu bánh chưng Tết; tổ chức Bữa cơm sẻ chia; các giải thể thao gây quỹ…

Đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khen thưởng các thí sinh xuất sắc Vòng thi bảng A Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Thường trực Hội Sinh viên tỉnh khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc Cuộc thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên” tỉnh Nghệ An năm học 2022 – 2023”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Công tác phát triển Đảng trong sinh viên được quan tâm chú trọng, các đơn vị đã giới thiệu hơn 3.100 đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, kết nạp được hơn 750 đồng chí đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bước vào năm học 2023 - 2024 , đại diện thường trực Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đã có những định hướng quan trọng tại hội nghị. Trong đó, chú trọng các giải pháp tiếp tục thực hiện chủ đề năm “Chuyển đổi số trong các hoạt động Đoàn - Hội”.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào "Sinh viên 5 tốt" hướng tới ngoài tuyên dương phải có giải pháp hỗ trợ sinh viên đạt được các danh hiệu cấp tỉnh, cấp Trung ương; tham mưu Nhà trường có các chính sách ưu tiên đối với "Sinh viên 5 tốt" như trao học bổng, giới thiệu việc làm,…; kết nối với các doanh nghiệp để tạo điều kiện sinh viên khi ra trường được tiếp nhận làm việc với mức đãi ngộ tốt.

Năm học 2022 - 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định tặng Bằng khen cho 31 tập thể và 58 cá nhân “Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022-2023”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Toàn tỉnh có 9 tập thể và 40 cá nhân được Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh trao tặng Bằng khen “Vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2022 - 2023”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thực hiện các hoạt động lớn, hoạt động theo yêu cầu của tỉnh, Trung ương sắp tới, như: Mùa Đông ấm, Xuân tình nguyện, các chương trình chào tân sinh viên, hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Học sinh sinh viên; các hoạt động mà Trung ương chọn Nghệ An tổ chức như chuỗi hoạt động Unitour do Trung ương Hội Sinh viên tổ chức bắt đầu từ ngày 23/11 - 09/12; Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028...