Nối tiếp tinh thần đổi mới, phát triển

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt



Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào một thời điểm rất đặc biệt. Cử tri và Nhân dân cả nước vừa tham gia vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp với nhiều thắng lợi. Ở Nghệ An, hơn 2 triệu cử tri toàn tỉnh đã trực tiếp tham gia bầu cử và bầu ra 13 vị đại biểu Quốc hội khóa XV, 83 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, 736 đại biểu HĐND cấp huyện và 10.890 đại biểu HĐND cấp xã. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,93%, theo đánh giá đây là kỳ bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất ở Nghệ An so với những nhiệm kỳ gần đây.

Toàn cảnh kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Kỳ họp lần thứ Nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII còn diễn ra trong bối cảnh năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, là chịu tác động lớn từ dịch Covid-19 diễn biến đặc biệt phức tạp. Sau một năm rưỡi Nghệ An không xảy ra trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2 thì từ ngày 13/6 đến ngày 4/7/2021, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 123 ca lây nhiễm virus Corona. Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, khoa học và sáng tạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh với sự tham mưu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Nghệ An đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh, hạn chế được số ca lây nhiễm qua đó góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các tổ chức, đơn vị.

Với tính chất quan trọng mang tính bản lề của kỳ họp lần này, trong diễn văn khai mạc, ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 nhấn mạnh, nhìn lại nhiệm kỳ qua, trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành quả kinh nghiệm khóa trước, HĐND tỉnh khóa XVII có nhiều đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động và đã đạt được những tiến bộ rất quan trọng trong việc thực hiện chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đáp ứng nguyện vọng, củng cố niềm tin, và tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào sự thành công của kỳ họp thứ Nhất, mở đầu tốt đẹp cho một nhiệm kỳ mới của HĐND tỉnh.

Phát huy tinh thần dân chủ, tạo bước phát triển mới

HĐND tỉnh với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, tại kỳ họp lần này 82/83 vị đại biểu HĐND có mặt đã tiến hành công tác bầu cử nhằm bầu ra Chủ tịch HĐND và các Phó Chủ tịch HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, các đại biểu đã bầu ông Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các ông: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã thông qua các Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu Trưởng ban và Phó Trưởng các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội và Dân tộc của HĐND tỉnh. Ông Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh được bầu giữ chức Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trần Đình Toàn - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Cao Tiến Trung - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII; ông Hoàng Lân - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐNĐ tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND khóa XVIII.

Ông Chu Đức Thái - Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII; bà Lục Thị Liên - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVIII.

Bà Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục tái cử Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII. HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể, các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội và Dân tộc, mỗi ban có 7 ủy viên.

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Việc bầu ra bộ máy chủ chốt của HĐND tỉnh khóa mới đã thực sự thể hiện nhất quán tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm của đại biểu hướng tới sự phát triển vững mạnh của Nghệ An, đáp ứng đòi hỏi của cử tri và Nhân dân toàn tỉnh. Nhiệm kỳ mới này, Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo được bước đột phá trong vai trò quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định: “Với chức trách nhiệm vụ của mình, tôi sẽ cùng với tập thể Thường trực HĐND tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kế thừa, phát huy những thành quả của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, nâng cao năng lực và phát huy hơn nữa nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, nhất là ưu tiên ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù có tính động lực trong thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà…”.

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Cùng với việc bầu ra Thường trực và bộ máy chủ chốt của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới, tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND tỉnh.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được các đại biểu HĐND tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được đại biểu tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của nền kinh tế thế giới và trong nước, nhất là những ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 cho đến nay nhưng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh vẫn đảm bảo ổn định. Nghệ An cán đích năm 2020 với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân (GRDP) đạt 4,45%; thu ngân sách đạt hơn 15.990 tỷ đồng… Những chỉ số này đã thể hiện tín hiệu khả quan của nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh ước đạt 7,58%/kịch bản 7,61. Nghệ An là địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Và theo thống kê, đến hết tháng 6 năm 2021, tổng thu ngân sách của tỉnh chạm mốc 10.000 tỷ đồng.

Dây chuyền sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp của Nghệ An. Ảnh minh họa: PV

Kết quả này phản ánh khách quan và chính xác về nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh, trong đó, cơ quan UBND tỉnh giữ vai trò trọng yếu thông qua việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết mà HĐND tỉnh giao và giám sát.

Thể hiện quyết tâm của UBND tỉnh trong giai đoạn mới, phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, các thành viên UBND tỉnh cam kết sẽ tận tâm, tận lực và đem hết khả năng, kinh nghiệm của mình với ý thức cầu thị, học hỏi, kế thừa kết quả của các nhiệm kỳ trước để chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ được giao trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, thường xuyên gắn bó và lắng nghe ý kiến của Nhân dân.

Bám sát định hướng phát triển của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 26 và Thông báo số 55 của Bộ Chính trị, tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trọng tâm là 18/21 nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy với trọng tâm phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm và 3 mũi đột phá.

Tàu trọng tải lớn vào bốc xếp hàng hóa ở cầu cảng Vissai - Nghi Thiết. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện hoàn thành 21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, thay đổi tư duy xử lý công việc chuyển từ "giải thích, giải trình" sang "giải pháp và giải quyết" gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và dựa vào nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Quan tâm công tác an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ra 22 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh với 32 vị. HĐND tỉnh cũng nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An báo cáo tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri về cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Trước khi kết thúc kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp giữa năm sẽ tổ chức vào tháng 8/2021, kỳ họp cuối năm sẽ tổ chức vào tháng 12/2021.