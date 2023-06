Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 15/6

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy khảo sát thực địa một số dự án ở huyện Nam Đàn; Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân; Trao Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2023; Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ cạn, tuyến đường thuỷ vắng vẻ lạ thường... là những thông tin nổi bật ngày 15/6.

* Sáng 15/6, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đi khảo sát thực địa một số dự án trên địa bàn huyện Nam Đàn.

* Sáng 15/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023.

* Chiều 15/6, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tình hình huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

* Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023 đã đến chặng cuối với việc xác định những nhà vô địch. Ở lứa tuổi Thiếu niên, đội bóng Quỳnh Lưu giành Cúp vô địch. Lứa tuổi Nhi đồng, Đội bóng Tân Kỳ bảo vệ thành công chức vô địch. Một tuần diễn ra sôi động với 28 đội bóng tham gia, giải đấu đã để lại nhiều cảm xúc với các cầu thủ và người hâm mộ bóng đá.

* Theo số liệu báo cáo của Sở Du lịch Nghệ An, hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, 6 tháng đầu năm 2023, Nghệ An đón hơn 4,9 triệu lượt khách du lịch. Năm 2023, Nghệ An phấn đấu đón và phục vụ 7,940 triệu lượt khách du lịch, tăng 18% so với năm 2022.

* Từ khi lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ trên địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An) tích nước, đã tạo nên tuyến đường thuỷ thuận lợi cho người dân đi lại bằng thuyền máy. Tuy nhiên, những ngày mực nước trong lòng hồ giảm sâu, tuyến đường thuỷ này vắng vẻ lạ thường...

* Đi tắm đập, nam sinh 12 tuổi bị đuối nước thương tâm. Vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương. Nạn nhân là em Nguyễn Quang H. (12 tuổi) trú tại xã Thanh Tùng.