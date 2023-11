Bắt đại tá công an 'dỏm', đi xe biển số xanh giả đi lừa đảo

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đối tượng Lê Thừa Sơn giả danh đại tá công an, gắn biển số xanh 80A giả để tạo lòng tin, lừa đảo 2 người phụ nữ ở Đà Nẵng 7 tỷ đồng.

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thừa Sơn (48 tuổi, quê xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4/2023, Sơn từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng chơi và có quen biết với chị Nguyễn Thị Nh. (35 tuổi) và chị Phùng Thị H. (43 tuổi), cùng trú Đà Nẵng.

Đối tượng Lê Thừa Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Để tạo niềm tin, Sơn “nổ” mình là cán bộ của Công an tỉnh Thanh Hóa, có nhiều mối quan hệ với cấp trên và có thể xử lý được mọi việc liên quan đến chạy án và làm giấy tờ đất.

Sơn đưa ra giấy Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên của mình với cấp hàm đại tá, đồng thời, dùng biển số xanh giả gắn vào ô tô cá nhân để di chuyển.

Do tin tưởng Sơn là “công an thật”, từ tháng 4/2023 đến nay, chị H. đưa cho Sơn 2 tỷ đồng để nhờ giúp em gái của mình hiện đang bị Công an TP.HCM bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được tại ngoại.

Còn chị N. đưa cho Sơn 5 tỷ đồng để nhờ lo chuyển mục đích sử dụng đất tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam).

Biển số xanh giả Sơn gắn vào ô tô. Ảnh: CACC

Tất cả số tiền của 2 người phụ nữ đưa, Lê Thừa Sơn sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Sau khi biết bị lừa, 2 nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến Công an TP. Đà Nẵng.

Cùng với việc bắt giữ Sơn, công an cũng tiến hành thu giữ tang vật gồm 1 xe ô tô; 1 giấy Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Lê Thừa Sơn; 1 còng số 8; 2 biển xe ô tô màu xanh giả 80A-565.49…