Chèo SUP lên ngôi mùa nóng

Thời tiết nóng bức, lại chán "cắm rễ" tại quán cà phê, nhiều người trẻ chọn chèo SUP trên sông để giải nhiệt.

Thay vì ngồi hàng giờ trong quán cà phê, dạo trung tâm thương mại hay ghé rạp phim, nhiều bạn trẻ chọn chèo SUP trên sông như một thú vui mới để giảm bớt cái nóng, kết hợp rèn luyện thể chất.

SUP (Stand Up Paddle board) là chèo thuyền đứng hay chèo ván đứng, người tham gia thường ngồi hoặc đứng trên ván, sử dụng mái chèo để di chuyển trên nhiều dạng địa hình như sông, suối, rạch… Bộ môn thể thao này mang tính cá nhân hóa, dụng cụ chơi chỉ có một người sử dụng.

Ở TP. HCM, chèo SUP ngày càng phổ biến với sự xuất hiện của nhiều câu lạc bộ.

Trải nghiệm mới lạ

Chông chênh khi vừa bước xuống ván, giữ bình tĩnh và tập trung cao độ để đưa tấm ván lướt đều trên mặt nước là những trải nghiệm về mặt cảm giác thu hút người trẻ tham gia chèo SUP.

Riri Phương Trinh (25 tuổi), người thường xuyên tham gia chèo SUP cho biết, những hoạt động ngoài trời gần gũi với thiên nhiên, sông nước được nhiều người quan tâm vào mùa Hè, trong đó có chèo SUP.

Bộ môn này mang đến cho Phương Trinh nhiều điều thú vị, không thể tìm thấy ở những loại hình giải trí khác. "Tôi phải vượt qua nỗi sợ và giữ bình tĩnh khi đặt chân xuống ván. Tuy đã biết bơi, điều khiển tấm ván theo hướng mình muốn không dễ. Sau một lúc chèo, những lo lắng dần tan biến, tôi như hòa mình vào trong dòng nước và cảm nhận toàn bộ cơ thể đang được thư giãn", bạn trẻ này kể lại cảm giác khi chèo SUP.

"Tôi thích chèo dọc bờ sông, men theo những cây bần, đước, dừa nước. Thả mình vào cái nắng, cái gió và tận hưởng không khí mát mẻ từ những cơn gió thổi sát mặt nước, cứ như đang ở miền Tây", Phương Trinh nói.

Không đơn thuần là bộ môn giúp giải nhiệt hiệu quả, chèo SUP còn trang bị cho Phương Trinh kỹ năng sinh tồn dưới nước. Đầu óc cũng tăng khả năng tập trung và cơ thể giữ thăng bằng tốt hơn.

Mong muốn tìm một hoạt động dưới nước để vui chơi trong những ngày nóng bức, Nguyễn An Vy (22 tuổi) chọn chèo SUP vì thấy nhiều bức ảnh check-in trên mạng xã hội.

"Việc tận hưởng máy lạnh tại trung tâm thương mại hay quán cà phê không còn đem lại hứng thú với tôi. Tôi muốn vận động cơ thể, chơi đùa dưới nước và đắm mình vào thiên nhiên nên chèo SUP là thích hợp nhất. Đây cũng là lần đầu tôi thử chèo", An Vy cho biết.

Không như Phương Trinh đã có kinh nghiệm chèo, An Vy phải dành hơn 30 phút để nghe huấn luyện viên phổ biến kỹ năng cơ bản. Sau những giây phút hồi hộp và lúng túng trên tấm ván là hàng loạt trải nghiệm mới lạ.

Ngồi trên tấm ván, lướt qua những gợn sóng nước, An Vy được khám phá Rạch Dừa, thưởng thức nước dừa tươi mát, thả trôi ván để ngắm Landmark 81 trong ánh hoàng hôn và cảnh thành phố từ một góc nhìn mới. "Nhờ tham gia chèo SUP, tôi có cơ hội làm quen với nhiều người cùng chung niềm đam mê khám phá", bạn trẻ này chia sẻ.

Ở TP. HCM, một số câu lạc bộ chèo SUP được nhiều bạn trẻ lui tới có thể kể đến Saigon SUP Club (quận Bình Thạnh), Saigon Paddle Station (quận 7), Go Sup (TP Thủ Đức), What SUP (quận Bình Thạnh), Sup-rise Saigon (TP Thủ Đức)... Mức giá dao động 300.000-800.000 đồng/người.

Câu lạc bộ chèo SUP kín tour

Thời tiết oi nồng, nhiều người trẻ có nhu cầu thư giãn tại khu vực có nước hoặc không gian mát mẻ. Đối với bộ môn này, khi trời có nắng, không âm u và mặt nước êm là thời điểm đẹp nhất để hoạt động.

Theo Dương Hải, người đại diện Câu lạc bộ What SUP, lượng khách tham gia chèo SUP tăng hơn 50% kể từ đầu tháng 3 đến nay, tour chèo cũng kín. Bộ môn này còn khá mới tại TP. HCM, đa số khách đều chưa từng tiếp xúc với SUP. Họ tò mò, muốn trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên sông và chụp lại những bức ảnh đẹp.

Chèo SUP khá an toàn, phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả người không biết bơi. "Vào mùa nắng này, ai cũng muốn chèo SUP. Không chỉ có người trẻ, những cô chú lớn tuổi hay nhiều em nhỏ cũng đặt tour", anh Hải cho biết.

Trước khi xuống nước, huấn luyện viên tại câu lạc bộ sẽ dành khoảng 30-40 phút để giới thiệu về SUP, hướng dẫn những kỹ thuật chèo, cách sử dụng thiết bị và trang bị áo phao bảo hộ.

"Người lần đầu tham gia chèo SUP cần chuẩn bị một tinh thần háo hức, lắng nghe hướng dẫn và làm theo lời của huấn luyện viên. Khoảng 30 phút xuống nước, người tham gia sẽ quen dần và có thể chèo tự do", người này nói thêm.

Khu vực Thanh Đa nước chảy mạnh, thích hợp với người có nhiều kinh nghiệm. Một số bến sông ở Thảo Điền, đảo Kim Cương (TP Thủ Đức) hoặc khu Phú Mỹ Hưng (quận 7) là địa điểm dành cho người mới tham gia. Các cung chèo SUP có độ dài đa dạng, phù hợp với từng thể lực.

TP.HCM có điều kiện tự nhiên thuận lợi để chèo SUP quanh năm. Tuy nhiên, người tham gia cần chủ động xem lịch thủy triều để chọn ngày. Khi chèo, người tham gia nên mặc trang phục thể thao thoáng mát, tay dài, đội mũ và bôi kem chống nắng.

Thỉnh thoảng có một số tàu, ghe và cano nước của người khác đi qua khiến sóng dập dềnh, người tham gia có thể quỳ hoặc ngồi xuống để tránh ngã. Lưu ý không chèo quá vùng nước cho phép để giữ an toàn cho bản thân.