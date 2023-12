Chú trọng phát triển kinh tế di sản và chuyển đổi số dữ liệu di sản văn hóa

(Baonghean.vn) - Sáng 24/12, Nhà xuất bản Nghệ An phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Nghệ An, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt, giới thiệu cuốn sách “Vân Anh - Tuyển tập thơ” của nhà thơ Vân Anh.