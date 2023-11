Để lao động nữ thêm quyền lợi

Những hoạt động lần đầu tổ chức

Sau khi tham dự buổi truyền thông chủ đề “Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới” cho nữ công nhân lao động do Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luxshare-ICT (Nghệ An), công nhân Nguyễn Thị Thảo (thuộc bộ phận Merry Bu4) chia sẻ: “Những kiến thức được chia sẻ trong chương trình thật sự rất hữu ích đối với một người sắp làm mẹ như tôi. Lối dẫn dắt gần gũi, chia sẻ thực tế của chuyên gia giúp công nhân chúng tôi tiếp cận, nắm bắt những kiến thức khoa học, cập nhật thông tin về sức khoẻ sinh sản một cách dễ hiểu”. Thảo đang mang thai ở tuần thứ 35. Bên cạnh Thảo, một công nhân nữ đang mang thai ở tuần thứ 38 cũng gật đầu xác nhận.

Nữ công nhân Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An hào hứng với kiến thức liên quan đến sức khoẻ sinh sản. Ảnh: Diệp Thanh

Nội dung tập huấn còn nhận được sự hưởng ứng, phản hồi tích cực từ những lao động nữ trẻ tuổi khác. Nữ công nhân Nguyễn Thị Duyên thổ lộ: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia một chương trình như thế này. Sau buổi chia sẻ, em đã được truyền cảm hứng về xây dựng lối sống đẹp, khát vọng vươn lên, có thêm kiến thức chăm sóc cho bản thân và biết xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Chỉ mong sao thời gian chương trình dài hơn để được nghe thêm”.

Trực tiếp chia sẻ chuyên đề chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại buổi truyền thông này, chị Nguyễn Thị Thương Huyền - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế cũng có cùng nguyện vọng với Duyên. Chị Huyền nói: “Từng chia sẻ cho đối tượng nữ công nhân rất nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng trăn trở, cũng muốn có thêm thời gian. Tính chất công việc của nữ công nhân khiến nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa ở đối tượng này rất cao, họ rất muốn có thêm kiến thức. Tuy nhiên, nội dung cần chia sẻ nhiều, mọi người tha thiết muốn nghe nhưng thời gian tham gia lại hạn chế quá”.

Trong tháng 10 các cấp công đoàn Nghệ An triển khai nhiều hoạt động hướng về lao động nữ. Ảnh: Diệp Thanh

Thấu hiểu ý nghĩa của chương trình, ông Tạ Kim Cường - Phó Giám đốc bộ phận nhân sự Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luxshare-ICT (Nghệ An) đã phát biểu tại chương trình: “80% công nhân của chúng tôi là lao động nữ và chúng tôi cũng mong họ có thể được tiếp cận với chương trình này. Hy vọng sau chương trình, 150 nữ công nhân tham gia có thể lan toả, chia sẻ những kiến thức đã tiếp cận được cho 8.000 công nhân còn lại”. Cũng trong chương trình này, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 10 suất quà cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của công ty, với tổng số tiền 5 triệu đồng.

Buổi truyền thông chủ đề “Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới” là một trong rất nhiều hoạt động hướng về lao động nữ được Liên đoàn Lao động tỉnh trong tháng 10. Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tập huấn công tác bình đẳng giới trong chuyển đổi số, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên môi trường mạng cho gần 200 cán bộ nữ công công đoàn các cấp, tập huấn về nghiệp vụ công tác nữ công, kỹ năng đối thoại, thuyết trình, vận động, thuyết phục cho 80 cán bộ nữ công huyện ngành.

Ngoài nội dung tập huấn, các học viên còn được tham gia chương trình ngoại khoá giao lưu, tìm hiểu văn hoá bản địa huyện Con Cuông. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động cũng phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh tổ chức tập huấn cho 200 nữ công nhân lao động và cán bộ nữ công các công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thị xã Cửa Lò nhân kỳ sinh hoạt tháng của Câu lạc bộ Xây dựng gia đình văn hóa công nhân viên chức lao động thị xã.

Giảng viên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập huấn công tác nữ công cho cán bộ công đoàn. Ảnh: CSCC

Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc tổ chức thành công Hội nghị đối thoại điểm “Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc” ở Công ty TNHH Sản xuất bật lửa Gas Trung Lai.

Lần đầu tiên tổ chức, sau nhiều phiên làm việc, hội nghị đối thoại đã thành công thương lượng thêm lợi ích cho lao động nữ. Cụ thể, chủ sử dụng lao động cam kết hàng năm sẽ bổ sung tặng quà cho nữ công nhân 100.000 đồng/lao động nữ nhân dịp 20/10 và bố trí khu vực ăn riêng có ghế ngồi tựa lưng cho lao động nữ mang thai trong thời gian nghỉ trưa.

Cũng trong tháng 10, lần đầu tiên 3 cán bộ nữ công thuộc Công đoàn Nghệ An được tham gia lớp tập huấn giảng viên kiêm chức về kỹ năng làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ tại Đà Nẵng do Tổng Liên đoàn Lao động tổ chức. Là 1 trong 3 người may mắn được tham dự chương trình này, chị Lê Phúc Lợi vẫn nhớ như in những cảm xúc trong quá trình tham dự: “Lớp hơn 20 người từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, được đào tạo những kỹ năng, kiến thức tiến bộ, bổ ích về nuôi dạy con cái. Những kiến thức này sẽ được truyền thụ lại cho nữ công nhân với mục tiêu giúp họ hạnh phúc hơn, sáng suốt hơn trong nuôi dạy con, giúp thế hệ con công nhân có một tương lai vững chắc. Dự kiến năm 2024, Tổng Liên đoàn Lao động sẽ triển khai chương trình ở các tỉnh và chúng tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn cho công nhân lao động các doanh nghiệp”.

3 cán bộ nữ công công đoàn Nghệ An tham gia tập huấn tại Đà Nẵng. Ảnh: CSCC

Với rất nhiều lần đầu tiên, rất nhiều sự sáng tạo từ công đoàn cấp trên, đối tượng công nhân, lao động nữ đang được quan tâm, chăm lo cả về quyền lợi, thể chất lẫn tinh thần. Tinh thần đó sẽ tác động mạnh mẽ đến những hoạt động dưới cơ sở.

Lan tỏa xuống cơ sở

Không chỉ ở công đoàn cấp trên, các công đoàn các huyện, ngành Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Tại huyện Đô Lương, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tuyên truyền chế độ chính sách lao động nữ, tặng quà cho nữ có hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi đoàn viên tham gia hoạt động tặng áo dài cho nữ đoàn viên, công nhân Công ty Cổ phần may Minh Anh - Đô Lương. Bên cạnh đó, Công đoàn huyện còn phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức giám sát chế độ chính sách lao động nữ tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất EcoGreen.

Trao quà cho đoàn viên nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Diệp Thanh

Trong lúc đó, đoàn viên, lao động thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Vinh lại sôi nổi, hào hứng với Hội thi “Nhịp điệu đoàn viên”. Với 19 đội với 400 đoàn viên tham gia, hội thi đã thật sự trở thành một sân chơi lớn, là bữa tiệc tinh thần cho đoàn viên, lao động nữ dịp 20/10.

Cũng trong tháng này, Công đoàn thành phố Vinh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức biểu dương, tôn vinh 36 nữ doanh nhân tiêu biểu năm 2023; trao tặng 10 suất quà cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công đoàn Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Em - Tech Việt Nam, mỗi suất 500.000 đồng; chỉ đạo tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ công nhân ở Công đoàn Công ty Công viên cây xanh.

Liên quan đến chăm sóc sức khoẻ đoàn viên nữ, Công đoàn ngành Giáo dục đã triển khai Chương trình “Sức khoẻ của bạn - Hạnh phúc của chúng tôi” cho 300 nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động thuộc công đoàn cơ sở; Liên đoàn Lao động Tân Kỳ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức truyền thông bình đẳng giới và chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho hơn 250 công nhân, lao động; Công đoàn Viên chức phối hợp với Trung tâm Xét nghiệm Medlatec Nghệ An tổ chức kiểm tra sức khoẻ miễn phí cho hơn 2.000 nữ đoàn viên các công đoàn cơ sở trực thuộc…

Công đoàn Viên chức phối hợp với Trung tâm Xét nghiệm Medlatec Nghệ An để kiểm tra sức khoẻ cho nữ đoàn viên. Ảnh: Diệp Thanh

Cũng với mục đích tạo sân chơi, Công đoàn huyện Diễn Châu đã tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng - Tìm hiểu về Chính sách pháp luật lao động, về Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và kiến thức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản” năm 2023. Với 100 thí sinh là đoàn viên nữ đến từ 20 công đoàn cơ sở tham dự, hội thi không chỉ đem đến cơ hội học hỏi mà còn là cơ hội giao lưu, kết nối thú vị. Hội thi cũng đã trao cho 10 nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn 10 suất quà ý nghĩa nhân dịp 93 năm ngày thành lập Phụ nữ Việt Nam.

Ngoài ra, còn rất nhiều hoạt động đặc sắc của những công đoàn huyện, ngành khác. Ở cấp cơ sở, các công đoàn cơ sở cũng tổ chức rất nhiều hoạt động sôi nổi như mít tinh, thi cắm hoa, làm bánh, giao lưu văn hóa, thể thao, tổ chức sinh hoạt các các câu lạc bộ, thăm tặng quà nữ và con nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn./.