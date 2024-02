Đường hư hỏng không thể sửa chữa do 'mất liên lạc với nhà thầu'

Ám ảnh đường liên xã

Dù đã gần 3 tháng kể từ khi gặp tai nạn giao thông, bà Nguyễn Thị Đường (70 tuổi, thôn 4, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu), vẫn chưa hết ám ảnh về “tuyến đường đau khổ”. Kể từ đó đến nay, mỗi lần có việc phải rời xã, bà Đường đành phải đi vòng ra đường đồng ruộng, băng qua nghĩa trang, chấp nhận đi xa hơn để tránh con đường này.

Con đường mà bà Đường nhắc tới là tuyến đường liên xã, nối từ Quốc lộ 1A, qua xã Quỳnh Thạch để lên Quỳnh Hoa. Một ngày cuối năm ngoái, bà Đường chở cháu ngoại bằng xe máy đi qua đoạn đường này thì bị vấp “ổ gà”, đất đá lởm chởm ở giữa đường nên xe máy bị trượt, mất lái. Hậu quả khiến bà bị gãy chân, nằm viện điều trị dài ngày. Còn cháu bé may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Cũng may là chúng tôi quen thuộc đường này rồi, nên mỗi lần qua đó rất cẩn thận, chạy rất chậm. Thế mà vẫn bị. Còn nếu chạy nhanh không biết hậu quả nặng nề đến thế nào. bà Nguyễn Thị Đường (70 tuổi, thôn 4, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu)

Vị trí thường xảy ra tai nạn. Ảnh: H.T

Theo bà Đường, không chỉ có bà là nạn nhân, thời gian qua rất nhiều người dân địa phương bị tai nạn giao thông mỗi lần qua tuyến đường này. Đặc biệt là vào mùa mưa. "Đoạn đường này xuống cấp từ khoảng 3 năm qua, đi lại rất khổ. Chúng tôi đã kêu lên xã, huyện nhiều lần rồi nhưng có thấy sửa chữa gì đâu", bà Đường nói.

Cũng chính vì thế, đoạn đường này được người dân địa phương gọi là "con đường đau khổ". Tuyến đường bị xuống cấp này dài khoảng 2 km, từ trước cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu đi hết địa phận xã Quỳnh Thạch, chiều rộng mặt đường 5 - 6 m, đã được trải nhựa từ khoảng 10 năm trước. Tuy nhiên, đến nay hầu hết mặt đường đã bị biến dạng, hư hỏng nặng. Nhiều đoạn ổ gà, ổ voi xuất hiện, khiến xe máy, ô tô rất khổ sở khi qua lại.

Anh Nguyễn Văn Dương (37 tuổi, xã Quỳnh Thạch), cho biết sau thi công một thời gian, đường xuống cấp, bị xe cày nát. Hằng ngày, vào giờ cao điểm, người dân qua đoạn đường này rất đông và rất áp lực vì lo sợ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Nắng thì bụi bay mù mịt, bụi tấp vào nhà khiến hàng chục hộ dân sống hai bên đường phải đóng kín cửa. Mưa xuống, đường biến thành ruộng, ổ voi, ổ gà xuất hiện dày đặc. Mỗi năm, chúng tôi phải chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn giao thông vì đường quá xấu, nhất là ban đêm. Anh Nguyễn Văn Dương (37 tuổi, xã Quỳnh Thạch)

Còn bà Nguyễn Thị Vân (trú thôn 12, xã Quỳnh Thạch) có nhà ngay sát tuyến đường cho biết, tuyến đường này vừa làm xong một thời gian ngắn thì bị hư hỏng nặng. “Hàng ngày, chúng tôi nhìn thấy có nhiều xe tải lớn chạy qua, do đường hỏng nên đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra. Gia đình tôi cũng như bà con quanh đây thường xuyên phải đưa người bị nạn đi cấp cứu. Có người điều kiển xe máy chở con nhỏ bị văng xuống mương thoát nước. Làm đường xong chưa được bao lâu, chúng tôi chưa kịp vui đã phải sống trong bất an, lo lắng”, bà Vân nói.

Để khắc phục, một số hộ dân sống ở 2 bên đường đã nhiều lần tự bỏ tiền mua đất, đá về bồi những "ổ voi, ổ gà" và san phẳng mặt đường để gia đình và người dân đi lại. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Bởi chỉ một thời gian ngắn, tuyến đường lại trở về trạng thái ban đầu.

Đường xuống cấp nghiêm trọng chỉ sau thời gian ngắn. Ảnh: H.T

Ông Nguyễn Sỹ Lực - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch, cho biết nhiều năm qua, tại các cuộc họp, các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân địa phương đều phản ánh về con đường này.

Năm nào người dân cũng có ý kiến, nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể báo cáo lên huyện. Nhưng đến nay vẫn chưa thể nâng cấp, sửa chữa được. Do tuyến đường này có nhiều phương tiện qua lại, nên xuống cấp, hư hỏng rất nặng. Ông Nguyễn Sỹ Lực - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch

Theo ông Lực, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, người dân về quê ăn Tết, đi lại nhiều nên nhiều người phản ánh tới chính quyền địa phương. “Trước đây, chúng tôi cũng thường bỏ kinh phí thuê máy móc san gạt để khắc phục tạm thời. Tuy nhiên, giải pháp đó cũng chỉ "hư ‘muối bỏ bể”, được ít ngày thì đâu lại vào đấy. Trước Tết, xã cũng có đi khảo sát để khắc phục để người dân đi lại dịp Tết, nhưng thiếu kinh phí nên không thể triển khai. Bây giờ chỉ có thể chờ phương án từ huyện”, ông Lực nói thêm.

Nhiều "ổ gà" xuất hiện trên tuyến đường. Ảnh: H.T

Không liên lạc được với nhà thầu

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án này do UBND huyện làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng. Dự án tuyến đường này kéo dài 6,3 km, từ Quốc lộ 1A qua 3 xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Hoa và Ngọc Sơn. Năm 2011, dự án chính thức được khởi công, giao Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bằng An chịu trách nhiệm thi công.

Tuy nhiên, tiến độ của dự án sau đó ì ạch. Mãi đến năm 2019, công ty này mới chỉ giải phóng mặt bằng, đắp đất nền được khoảng 4km. Ngoài ra, còn rải nhựa được thêm một đoạn dài khoảng 500m. Đang làm dở dang thì công ty này chuyển hướng làm ăn vào miền Nam. UBND huyện Quỳnh Lưu sau đó phải nhờ một doanh nghiệp khác rải nhựa 3,5 km còn lại. Riêng hơn 2km đoạn qua xã Ngọc Sơn, đến nay vẫn chưa thể giải phóng mặt bằng, do đi qua đất rừng.

Ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, thời gian qua, huyện cũng nhận được rất nhiều kiến nghị của người dân phản ánh về tuyến đường này. Tuy nhiên, do vướng mắc về pháp lý nên chính quyền địa phương không thể bỏ vốn để duy tu được, dù có tiền.

Trước đây UBND huyện hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bằng An để thi công tuyến đường này. Tuy nhiên, do ban đầu khó khăn về nguồn vốn, đơn vị thi công triển khai được một đoạn thì bỏ vào miền Nam làm ăn. “Tại miền Nam, công ty này bị vỡ nợ, Tòa án trong đó còn gửi văn bản về đây để yêu cầu siết nợ. Còn huyện thì cũng nhiều lần gọi cho giám đốc công ty về để tiếp tục hoàn thành tuyến đường nhưng ông ta không chịu về. Huyện sau đó đành phải nhờ một công ty khác làm tiếp được 1 đoạn”. Ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu

Cũng theo ông Quý, do tuyến đường có nhiều phương tiện đi lại, nên sau đó nhiều đoạn bị xuống cấp, hư hỏng nặng. “Những đoạn này đều do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bằng An thi công, nên bây giờ chúng tôi muốn bỏ vốn duy tu cũng không được, vì vướng mắc pháp lý. Muốn khắc phục được thì phải hủy hợp đồng cũ với Công ty Cổ phần Đầu tư Bằng An thì mới triển khai dự án mới được nhưng khó khăn là không liên lạc được với công ty này”, ông Quý nói và cho biết, lãnh đạo huyện đã giao cho Ban quản lý các dự án xây dựng huyện tìm giải pháp.

Một số hộ dân sống bên đường thi thoảng tự bỏ tiền khắc phục "ổ gà", nhưng chỉ được ít ngày. Ảnh: H.T

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bằng An trước đây được xem là doanh nghiệp "có tiếng” ở huyện Quỳnh Lưu. Doanh nghiệp này cũng đã từng trúng nhiều gói thầu trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu./.