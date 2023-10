Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Tối 9/10, Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (2003 – 2023).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Cùng dự có đại diện một số ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ một số tỉnh, thành trong khu vực.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Tùng

Khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ký quyết định thành lập từ năm 2003, là nơi quy tụ các doanh nhân trẻ tâm huyết trên địa bàn tỉnh với tôn chỉ “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị”. Trải qua hành trình 20 năm xây dựng và phát triển, Hội ngày càng phát triển đa dạng và mạnh mẽ, hiện nay, có gần 200 hội viên hoạt động ở nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau.

Ông Nguyễn Đàm Văn - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đọc diễn văn khai mạc. Ảnh: Lâm Tùng

Trong suốt hành trình ấy, Hội luôn chú trọng vào việc xây dựng cộng đồng doanh nghiệp trẻ, thúc đẩy sự đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Để tạo cơ hội cho việc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và thúc đẩy thương mại trong cộng đồng doanh nhân trẻ toàn quốc, Hội đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: Kết nối giao thương Cụm Bắc Trung bộ, kết nối giao thương tại các tỉnh, thành và kết nối giao thương tại Quảng Châu – Trung Quốc.

Hội còn tổ chức nhiều khóa đào tạo và hội thảo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực quản lý khác nhau; kết nối, ký kết hợp tác để tạo ra nhiều giá trị cho hội viên như: Ưu đãi lãi suất tại các ngân hàng, chính sách mua hàng giá ưu đãi, sử dụng chéo sản phẩm của nhau…

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An nhân kỷ niệm 20 năm thành lập. Ảnh: Lâm Tùng

Cùng quyết tâm ra sức thi đua sản xuất kinh doanh, Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An và các hội viên tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, chung tay vì cuộc sống cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Tết ấm, tặng nhà cho người nghèo, bảo trợ trẻ em nghèo, hỗ trợ đồng bào thiên tai, lũ lụt và nhiều hoạt động khác nhau.

Ngoài ra, Hội còn là cầu nối giữa Doanh nghiệp và chính quyền, hỗ trợ Hội trong công tác giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, hỗ trợ tư vấn các nội dung liên quan đến thuế, kế toán, luật, chính sách giúp doanh nghiệp phát triển.

Dưới sự đoàn kết và tập hợp của cộng đồng doanh nhân trẻ Nghệ An, Hội Doanh nhân trẻ ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của tỉnh; tích cực chăm lo đời sống người lao động; đóng góp ngân sách Nhà nước hàng chục tỉ đồng. Nhiều doanh nghiệp có vị thế đầu tàu trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và được vinh danh với nhiều giải thưởng cao quý.

Phát huy tinh thần “Tiên phong đổi mới – Kiến tạo giá trị”

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh An – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An nhân ngày thành lập, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trong thời gian qua đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trong thời gian qua. Ảnh: Lâm Tùng

Mặc dù doanh nhân trẻ đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức song đây cũng là thời điểm vàng đối với sự phát triển của tỉnh Nghệ An và đất nước, bởi vậy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Doanh nhân trẻ cùng chung sức đồng lòng, phát huy tốt vai trò định hướng đối với các hội viên; tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương, làm tốt công tác phát triển hội viên, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài tỉnh; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các doanh nghiệp xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng; tận dụng triệt để cơ hội mới từ các doanh nghiệp FDI bằng cách thức từng bước tham gia cung ứng, học hỏi công nghệ, phương thức kinh doanh tiên tiến; Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, chú trọng ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ. Đội ngũ doanh nhân không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, kiến thức quản trị doanh nghiệp, đề cao xây dựng đạo đức, văn hóa trong kinh doanh…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thời gian tới các cấp, chính quyền của tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí cũng tin tưởng rằng, với tinh thần “Tiên phong đổi mới – Kiến tạo giá trị” đội ngũ doanh nhân trẻ sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, xứng đáng là động lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Ảnh: Lâm Tùng

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam giai đoạn 2003 – 2023.

Trao Bằng khen của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ. Ảnh: Lâm Tùng

15 cá nhân xuất sắc được trao tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Ảnh: Lâm Tùng

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng trao tặng Bằng khen cho 19 cá nhân; UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 15 cá nhân và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An./.