Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Đích hướng tới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam không chỉ là tăng độ bao phủ các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, mà còn đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội này một cách toàn diện, bền vững hơn.

Công tác truyền thông luôn được Việt Nam xem là một trong những nhiệm vụ chiến lược hàng đầu, góp phần thay đổi nhận thức xã hội, giúp ngành BHXH Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đa dạng, linh hoạt các hình thức truyền thông

Nghị quyết 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã khẳng định công tác truyền thông là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Hưng Nguyên đẩy mạnh hình thức tuyên truyền theo nhóm đến các đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: CSCC

Công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng để thu hút nhân dân và người lao động tham gia và thụ hưởng chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Truyền thông không chỉ đảm bảo tính công khai, minh bạch mà còn là cầu nối giữa người lao động với chính sách. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng và bảo vệ vững chắc đất nước trong tình hình mới.

Ông Hoàng Văn Minh – Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nghệ An khẳng định: Tại Nghệ An, công tác truyền thông thời gian qua đã có nhiều chuyển biến theo hướng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh không chỉ chú trọng về hình thức mà còn đảm bảo yếu tố chất lượng và hiệu quả. Cụ thể: Bên cạnh phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền như đăng tải các tin bài, phóng sự...; truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, truyền thanh công cộng; truyền thông qua các sản phẩm truyền thông,… Bảo hiểm xã hội Nghệ An còn đa dạng các hình thức truyền thông trực tiếp như truyền thông nhóm nhỏ, truyền thông qua các hội nghị.

Hiện tại, đã có hơn 90% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, tư vấn, đối thoại trực tiếp,... cho người dân trên địa bàn.

Kết quả nổi bật trong công tác truyền thông năm 2023 của ngành Bảo hiểm xã hội Nghệ An. Kỹ thuật: Hữu Quân

Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng là một trong những kênh truyền thông quan trọng, thường xuyên cập nhật các thông tin mới về chính sách

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; phản ánh tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên cả nước nói chung; cập nhật các văn bản chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn triển khai của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An; tuyên truyền tiện ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; tuyên truyền các hoạt động truyền thông sự kiện của toàn ngành.

BHXH huyện Quỳ Châu phối hợp Bưu điện huyện tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT cho người dân tại xã Châu Thuận (Quỳ Châu). Ảnh: CSCC

Công tác tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo cũng được Bảo hiểm xã hội tỉnh chú trọng. Không chỉ ở cấp tỉnh mà hầu hết Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã đều có các trang mạng xã hội của đơn vị.

Với phương châm mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một tuyên truyền viên, viên chức, người lao động cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã tích cực chia sẻ các thông tin, hình ảnh liên quan đến chính sách. Đồng loạt cập nhật ảnh bìa, thay khung hình đại diện trên Facebook trong những đợt tuyên truyền cao điểm tuyên truyền cổ động chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hình ảnh, vị thế của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Áp dụng công nghệ số trong công tác truyền thông

Công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là một quá trình dài, phải thực hiện từng bước, phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng thời điểm nhất định, đòi hỏi sự linh hoạt nhiều yếu tố, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức truyền thông, đồng thời cần huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Để chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp mở rộng độ bao phủ và bền vững hơn nữa, bảo vệ tốt nhất cuộc sống người dân, công tác truyền thông sẽ tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trong năm 2024 và thời gian tới.

Bảo hiểm xã hội Nghi Lộc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: CSCC

Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cơ quan truyền thông để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tại địa phương. Trong đó, tăng cường hơn nữa truyền thông tại cơ sở, truyền thông trực tiếp; Tiếp tục phát huy các phương thức truyền thông hiệu quả trong thời gian qua; Thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác truyền thông, các tổ chức dịch vụ thu, nhân viên thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cộng tác viên ở cơ sở để xây dựng đội ngũ có đầy đủ kỹ năng trong thực hiện công tác truyền thông…

Bảo hiểm xã hội Hưng Nguyên tư vấn trực tiếp cho người dân về chính sách, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: CSCC

Đặc biệt, một trong những trọng tâm của công tác tuyên truyền thời gian tới là phát huy hiệu quả các phương thức truyền thông hiện đại, ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động truyền thông; Nghiên cứu để sản xuất các sản phẩm truyền thông hiện đại, hấp dẫn, dễ tiếp cận. Qua đó, góp phần đưa chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp ngày càng đi vào cuộc sống.