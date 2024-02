Nghệ An chú trọng chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Quan tâm kịp thời, hỗ trợ đúng lúc

Bà Trần Thị Châu ở xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên) từng là bộ đội chiến trường B, bị nhiễm chất độc màu da cam dioxin trong những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt. Rời quân ngũ, bà Châu trở về công tác tại địa phương và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thế nhưng, năm tháng tuổi già cũng là lúc bà phải gánh nhiều căn bệnh quái ác do nhiễm chất độc hoá học, như hội chứng tiểu đường, ung thư tuyến giáp… Đã thế, cách đây 5 năm, con trai bà Châu đi làm ăn xa không may bị tai nạn lao động, không qua khỏi; con gái lấy chồng ở huyện Nghĩa Đàn cũng ít khi về thăm mẹ vì gia cảnh quá túng thiếu. Vì thế, bà phải chịu cảnh cô quạnh trong ngôi nhà 2 gian đơn sơ ở xã Hưng Lĩnh. Cô đơn lúc về già vì không được ở cùng con cháu lại bị nhiều chứng bệnh hành hạ, nhưng bà vẫn luôn thấy ấm áp vì nhận được sự quan tâm thường xuyên của bà con lối xóm, các cấp chính quyền nhất là trong những ngày lễ, Tết.

Bà Trần Thị Châu cho biết: “Ngoài những chế độ Tết của tỉnh thì huyện và xã còn có những phần quà ý nghĩa, đặc biệt là sự quan tâm thăm hỏi của các tổ chức chính trị - xã hội, của các nhà hảo tâm, giúp tôi bớt đi những phiền muộn tuổi già”.

Trên địa bàn xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên) có 249 người có công đang được nhận chế độ chi trả thường xuyên của Nhà nước. Đây là những người luôn nhận được sự hỗ trợ quan tâm đặc biệt của xã khi mỗi dịp Tết đến Xuân về. Ông Nguyễn Văn Quế - cán bộ chính sách xã Hưng Lĩnh cho biết thêm: "Ngoài những người có công, gia đình chính sách nhận được quà thăm hỏi thì huyện và xã cũng quan tâm nhiều đến đối tượng là người nghèo khó, neo đơn và có hoàn cảnh éo le".

Điển hình trên địa bàn xã có gia đình bà Đậu Thị Mai có con trai bị bệnh thần kinh nặng, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Biết được hoàn cảnh ấy, xã luôn dành những suất quà của các nhà hảo tâm gửi tặng đến bà như một sự sẻ chia khó khăn. Bên cạnh đó, địa phương còn đồng hành với bà trong quá trình chăm sóc con bị bệnh, mỗi dịp Tết Nguyên đán luôn nhớ tới bà với những món quà ấm lòng, thiết thực.

Cùng với sự chăm lo, san sẻ đó, nhiều địa phương trong tỉnh cũng khẩn trương kết nối với các tổ chức chính trị xã hội và các nhà hảo tâm để chuẩn bị những phần quà tới người có công, gia đình chính sách, người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại Đô Lương - nơi có trên 5.422 đối tượng chính sách được nhận trợ cấp hàng tháng trong những năm qua, để nâng cao mức sống cho các đối tượng có công, đối tượng chính sách, huyện đã tích cực huy động các nhà hảo tâm, con em xa quê và các tổ chức đoàn thể cùng chăm lo. Riêng dịp Tết Nguyên đán năm nay, bên cạnh nguồn của Trung ương và tỉnh trên 2,2 tỷ đồng, huyện còn trích ngân sách gần 129 triệu đồng và tổ chức 8 đoàn đi thăm, tặng quà cho người có công, gia đình chính sách và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Phạm Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đô Lương cho biết: "Trên cơ sở huy động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để có nguồn kinh phí, chúng tôi đã lên kế hoạch cụ thể để hỗ trợ cho các đối tượng với những phần quà thiết thực nhất, giúp họ có cái Tết ấm cúng, đủ đầy hơn. Cùng với đó, với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp ủy Đảng còn quan tâm, chăm lo gia đình Đảng viên cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người bệnh tật ốm đau lâu dài…"

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Trong quá trình thực hiện công tác chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhiều địa phương đã dành sự chú trọng đặc biệt, để không xảy ra tình huống một số hộ nhận được nhiều phần quà của các nhà hảo tâm, nhưng có hộ cũng khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo lại chưa có được sự quan tâm thoả đáng. Về điều này ông Nguyễn Xuân Hiệp - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hưng Nguyên cho biết: "Chúng tôi yêu cầu các xã thống kê hết những hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn già cả, cả những người đau ốm bệnh lâu dài dù không trong diện hộ nghèo. Từ đó chúng tôi sẽ đưa vào kế hoạch và có những phần quà thiết thực nhất, nhằm động viên kịp thời".

“Chúng tôi nhận được sự ghi nhận của bà con nhất là những người có hoàn cảnh éo le. Tuy nhiên, để họ thực sự có Tết tôi nghĩ cần nhiều hơn những tấm lòng hướng về những gia đình chính sách, người già cả neo đơn, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, ông Hiệp nói.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An - ông Đoàn Hồng Vũ, cho biết: Cho đến thời điểm này, tất cả người có công và thân nhân người có công đều được quan tâm chăm sóc, ổn định về đời sống vật chất và tinh thần. Tuy kinh tế có nhiều khó khăn nhưng năm 2023 toàn tỉnh thu được 17,2 tỷ đồng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ xây mới 154 nhà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,19%.

Tuy nhiên, vẫn còn những hoàn cảnh gia đình éo le, nhiều trẻ mồ côi phải sống ở mức khó khăn, nhiều người già cả đau ốm, neo đơn, rất cần được sự chung tay của toàn xã hội.

Từ cuối tháng 1/2024, tỉnh Nghệ An tổ chức thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng và đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tổng kinh phí thực hiện chính sách thăm, tặng quà Tết cho các đơn vị và đối tượng là gần 70 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng nhận quà tặng của Chủ tịch nước, do ngân sách Trung ương đảm bảo cho 81.535 người với kinh phí hơn 25 tỷ đồng; ngân sách tỉnh Nghệ An để hỗ trợ người nghèo và chúc thọ người cao tuổi là gần 25,5 tỷ đồng; ngân sách các huyện, xã trên địa bàn tỉnh chi để tặng quà cho 63.162 người (với mức quà 300.000 đồng/người) là gần 19 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An trình Chủ tịch nước tặng thiệp mừng thọ cho 608 người cao tuổi tròn 100 tuổi; trình Chính phủ hỗ trợ 1.080.255kg gạo cứu đói cho 16.469 hộ, với 72.017 nhân khẩu trong dịp Tết Nguyên đán.