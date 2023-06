Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/6

* Sáng 21/6, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã đến thăm, chúc mừng Báo Nghệ An và Hội Nhà báo tỉnh. Cùng ngày, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến tặng hoa, chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Ngày 21/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Đô Lương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tham quan dây chuyền sản xuất của công ty. Ảnh: Phạm Bằng

* Gần cuối tháng 6, nhiều địa phương ở Nghệ An vẫn chịu ảnh hưởng của nắng nóng, dẫn đến thiếu nước gieo cấy lúa vụ hè thu - mùa. Tại nhiều huyện vùng cao, người dân chủ động tìm các biện pháp chống hạn để đảm bảo lịch gieo cấy.

Đoàn viên, thanh niên xã Châu Hạnh giúp người dân làm đường ống dẫn nước về ruộng chống hạn, chuẩn bị gieo cấy lúa vụ mùa. Ảnh CSCC

* Ngày 21/6, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn chuyên đề an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy cho tăng ni, phật tử và ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức ký kết quy chế phối hợp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Đ.C

* Thời gian qua thời tiết Nghệ An nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao, nên các thiết bị gắn mác “điều hoà” như: Chiếu điều hoà, màn điều hoà, áo điều hoà khá đắt khách.

Loại chiếu "điều hoà" có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán trên thị trường. Ảnh: Thanh Phúc

* Cháu bé hơn 1 tuổi đuối nước trong ao nhà. Nạn nhân ở xóm Đội Cung, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ.