Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/6

* Trong bài viết: “Ngày 5/6/1911 đã khiến dòng chảy lịch sử thế giới thay đổi”, tác giả Nguyễn Văn Toàn đã đưa ra các dẫn chứng cụ thể về con đường tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc. Bài viết là sự tổng hợp ý kiến, nhận định, đánh giá hết sức khách quan và thuyết phục của các học giả quốc tế, các nhà nghiên cứu phương Tây về Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Giáo sư Singo Sibata (Nhật Bản) đánh giá: “Cống hiến nổi tiếng của Cụ Hồ Chí Minh là ở chỗ Người đã phát triển quyền lợi của con người thành quyền lợi của dân tộc”.

Tổng thống nước Cộng hòa Guinea – ông Ahmed Sékou Touré (giai đoạn 1958-1984) đã nhận định: “Xuất sắc và dũng cảm, người anh Hồ Chí Minh là tấm gương tốt đẹp đối với các dân tộc Á - Phi trong cuộc đấu tranh cao cả chống đế quốc, chống thực dân cũ và mới”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Guinea ở châu Phi, ngài Ahmed Sékou Touré sang thăm nước ta vào tháng 9/1960. Ảnh tư liệu lịch sử

Chủ tịch Cuba Fidel Castro từng nhấn mạnh: “Chúng tôi nghĩ rằng tất cả các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới sẽ tìm thấy trong cuộc đời đồng chí Hồ Chí Minh, trong tư tưởng chính trị của Người, trong quan điểm chiến thuật và chiến lược trong sáng của Người, một nguồn tri thức vô cùng phong phú để giải quyết những vấn đề của bản thân mình”.

Ấn bản TIME, một trong những tờ báo nổi tiếng, uy tín nhất nước Mỹ đã nhận định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật đã làm thay đổi dòng chảy lịch sử nhân loại, làm nên lịch sử hiện đại và là nhân vật vĩ đại nhất châu Á trong thế kỷ XX”…

* Sáng 5/6, ngay sau khi xác định 2 ca bệnh dương tính với Covid-19 tại tổ 12, xóm Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo ngành chức năng phong tỏa 15 điểm trên 4 trục đường chính của xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh SARS-CoV-2.

Video: Hà Tĩnh khẩn trương truy vết F1, F2 của 2 ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

* Ngay trong sáng 5/6, Sở Y tế Nghệ An có thông báo khẩn về chuyến bay liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Cụ thể: Theo thông tin ghi nhận trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có lịch trình di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đến TP Vinh trên chuyến bay VN 1262 ngày 30/5/2021.

Theo đó, những hành khách trên chuyến bay VN 1262 khởi hành Thành phố Hồ Chí Minh đến Vinh, hạ cánh lúc 9h55, đặc biệt hành khách ngồi trên hàng ghế từ 01 đến 05, liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ; thông báo ngay những người đã tiếp xúc gần với mình, đề nghị thông báo với cơ sở y tế gần nhất; gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình theo các số 1900.9095 (Bộ Y tế); 02386.555.666 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh).

Sở Y tế đề nghị những hành khách trên chuyến bay VN 1262 ngày 30/5/2021 khởi hành Thành phố Hồ Chí Minh đến Vinh, hạ cánh lúc 9h55, đặc biệt hành khách ngồi trên hàng ghế từ 01 đến 05, liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ. Ảnh minh họa

* Trước việc cặp vợ chồng Hà Tĩnh dương tính với Covid-19 từng xuống Cảng hàng không Quốc tế Vinh, lực lượng chức năng tại sân bay Vinh đã siết chặt các biện pháp phòng dịch.

Ông Nguyễn Trường Thành - Trưởng phòng Điều hành sân bay, Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết: 2 ca nhiễm Covid -19 tại Hà Tĩnh có trên chuyến bay VN 1262 ngày 30/5/2021 khởi hành Thành phố Hồ Chí Minh đến Vinh, hạ cánh lúc 9h55. Trên chuyến bay có tổng cộng 173 hành khách. Hiện Cảng hàng không Quốc tế Vinh đã cung cấp danh sách các hành khách trên chuyến bay đó để phối hợp với các địa phương tiến hành truy vết. Sau khi 2 ca dương tính với Covid - 19 tại Hà Tĩnh từng xuống sân bay Vinh, các biện pháp phòng dịch càng được siết chặt.

Khách làm thủ tục tại sân bay phải duy trì khoảng cách theo quy định. Ảnh: Quang An

* Trên lĩnh vực kinh tế, theo đánh giá qua các năm trước cho thấy, vào vụ hè thu nhiều bà con nông dân bỏ ruộng hoang. Năm nay để không lãng phí “tấc đất tấc vàng”, Hội Nông dân nhiều địa phương đứng ra nhận ruộng hoang canh tác.

Ông Nguyễn Xuân Khánh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Chương cho biết: “Làm ruộng không có lãi là do diện tích ít, không đưa máy móc vào sản xuất được nên thiếu nhân lực, hiệu quả thấp. Mô hình Hội Nông dân thuê đất làm ruộng là minh chứng rõ nét chứng minh rằng, tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất và cơ cấu cây trồng hợp lý sẽ đem lại lợi nhuận. Một khi đã có lợi nhuận thì nông dân sẽ không bỏ ruộng hoang”.

Tích tụ ruộng đất bằng hình thức thuê ruộng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất sẽ giải quyết được vấn đề về nhân lực lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất. Ảnh: Thanh Phúc

* Từ năm học tới, học sinh lớp 2 và lớp 6 trên toàn tỉnh sẽ học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đây là năm thứ hai, Nghệ An thực hiện chọn sách giáo khoa nhằm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Qua gần 2 tháng chuẩn bị, ngày 16/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2021 - 2022…

Giáo viên thành phố Vinh tập huấn triển khai chương trình sách giáo khoa mới. Ảnh: MH

* Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện miền núi Kỳ Sơn xảy ra hình thái thời tiết cực đoan, mưa giông cùng với lốc xoáy đã khiến cho một số nhà dân, trường học bị tốc mái và ngập úng cục bộ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 19-22 độ vĩ bắc, kết hợp hội tụ gió trên cao, nên từ chiều và đêm 5-8/6 ở Bắc Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông, trong mưa có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ cảnh báo các địa phương cần có những phương án đối phó tối ưu, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại khu vực thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn vào chiều 4/6. Ảnh: CTV

* Ngày 5/6, Công an huyện Con Cuông cho biết, vừa bắt giữ nhóm đạo chích chuyên trộm cắp trâu, bò trên địa bàn các xã vùng tả ngạn sông Lam. Hiện Công an huyện Con Cuông đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Bước đầu, ban chuyên án làm rõ, băng nhóm này đã trộm 9 con trâu, bò của bà con dân bản bán để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy, có con cả nhóm làm thịt chia nhau. Tổng tài sản thiệt hại hàng trăm triệu đồng.