Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/8

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân phiên định kỳ tháng 8; UBND tỉnh đồng ý chủ trương thu hồi 41,53 ha đất bỏ hoang ở Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân; Các trường học trên địa bàn thành phố Vinh bắt đầu tuyển sinh đầu cấp… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 5/8.

* Sáng 5/8, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân Hoàng Thị Hương, trú tại khối Điện Biên, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò trong phiên định kỳ tháng 8/2022.

Kết luận phiên tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá, ghi nhận cao những đóng góp, cống hiến, sự tâm huyết của bà Hoàng Thị Hương đối với ngành Giáo dục và quê hương.

Với trách nhiệm của người đứng đầu tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý đã trực tiếp xin lỗi công dân Hoàng Thị Hương trước cách làm việc ở các cấp, trong đó có Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò đã không tập trung, không nghiêm, không nghiên cứu kỹ lưỡng dẫn đến có những sai sót phải tiến hành điều chỉnh nhiều lần; đồng thời khi có sai sót lại không trực tiếp tiến hành trao đổi, giải thích đầy đủ, thông tin kịp thời cho công dân.

* Chiều 5/8, đoàn giám sát của Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội có cuộc làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện cùng đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội đã giải trình, làm rõ một số nội dung đoàn giám sát trao đổi; đồng thời nhấn mạnh, Nghệ An đã có nhiều nỗ lực để phát huy hiệu quả vốn vay chính sách. Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, nguồn vốn tín dụng chính sách đã cấp vốn tín dụng ưu đãi cho 116 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tín dụng chính sách đóng góp rất lớn vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương; góp phần vào bảo đảm an toàn trật tự, an ninh biên giới.

* Sáng 5/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Nhằm tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng và ủng hộ các chương trình, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị 100% Mặt trận cấp tỉnh, thành phố ban hành Hướng dẫn chỉ đạo Mặt trận cấp huyện xây dựng, hoàn thiện công tác quản lý, vận hành "Trang cộng đồng".

* UBND tỉnh vừa có ý kiến đồng ý chủ trương thu hồi diện tích 41,53 ha thuộc Giai đoạn 2 của Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò.

Theo đó, từ năm 2013, dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đã được Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra về tiến độ. Ngày 27/9/2013, UBND tỉnh có Văn bản số 6804/UBND-ĐTXD kết luận Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân vi phạm tiến độ; cho gia hạn để hoàn thành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong quý I/2014; hoàn thành giai đoạn 2 của dự án trong quý IV/2016”. Tuy nhiên cho đến nay, Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân vẫn chỉ hoàn thành, đưa vào hoạt động các hạng mục đầu tư của giai đoạn 1, chưa triển khai xây dựng các hạng mục giai đoạn 2, dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai, gây bức xúc trong cán bộ, nhân dân.

* Ngày hôm nay (5/8), các trường học trên địa bàn thành phố Vinh bắt đầu tuyển sinh đầu cấp với cả ba bậc học là mầm non, tiểu học và THCS. Đối tượng tuyển sinh là con em đóng trên địa bàn các phường, xã theo danh sách phổ cập đã được công bố (số liệu điều tra tháng 9/2021).

Để thuận lợi cho phụ huynh, học sinh trong quá trình tuyển sinh, năm nay thành phố chỉ đạo các nhà trường thực hiện theo hai hình thức, gồm tuyển sinh online và tuyển sinh trực tiếp tại nhà trường.