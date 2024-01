Sinh viên Nghệ An tỏa sáng và hội nhập

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước cùng với những thành tựu to lớn của tỉnh nhà, phong trào sinh viên tỉnh Nghệ An đã có những thành quả đáng ghi nhận. Bước vào giai đoạn mới, lực lượng này đã chuẩn bị cho mình những hành trang thiết yếu để tỏa sáng và hội nhập.

Sáng những “Sao Tháng Giêng”

Đạt giải Ba Cuộc thi Khởi nghiệp Start up Kite Nghệ An năm 2023 và giải Tiềm năng phát triển Cuộc thi Khởi nghiệp xanh năm 2023, sinh viên Đào Xuân Lập (sinh năm 1999) - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc là một trong những cá nhân có nhiều thành tích đáng nể khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Sinh viên Đào Xuân Lập - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc đạt giải Ba tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Lập là 1 trong 4 sinh viên tiêu biểu của Nghệ An vừa tham dự Lễ trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2023 do Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức vào ngày 7/1 vừa qua. Đây là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xét duyệt hàng năm cho những sinh viên xuất sắc trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào Đoàn - Hội.

Nổi bật trong các đại diện của Nghệ An, Đào Xuân Lập có nhiều nét đặc biệt của một sinh viên Gen Z, đó là sự “khác” ở cách nghĩ và cách học.

Đào Xuân Lập cùng nhóm nghiên cứu của mình đạt giải Tiềm năng và phát triển tại Cuộc thi Khởi nghiệp xanh năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ít ai biết rằng, Đào Xuân Lập là một quân nhân. Em tham gia nghĩa vụ quân sự trong hai năm 2019 – 2021. Sau khi xuất ngũ, em quyết định bước tiếp trên con đường học thuật để phát huy thế mạnh bản thân. Trở thành sinh viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, với tay nghề vững, em đã mạnh dạn tham gia và triển khai nhiều dự án khởi nghiệp cấp tỉnh và khu vực.

Trong đó, dự án khởi nghiệp từ nguyên liệu tre, nứa, mét thân thuộc trên mảnh đất Nghệ An mang tên Hippo Steam đã tạo nên nhiều dấu ấn.

Các mô hình của Hippo steam - dự án của Đào Xuân Lập cùng nhóm nghiên cứu của mình còn đi kèm với giáo trình chi tiết, bao gồm các bài học, bài tập và trò chơi chơi thú vị, phù hợp với nhu cầu và khả năng của trẻ. Ảnh: Thanh Quỳnh



Đặc biệt, dù là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật nhưng Đào Xuân Lập luôn quan tâm đến các bộ môn lý luận chính trị, đó là lý do em đăng ký tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” và đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh.

Lập tâm niệm, người trẻ cần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng để đứng vững trong tình hình mới. Với những nỗ lực đó, Lập đã làm tròn vai trò dẫn dắt phong trào Đoàn – Hội, giữ vững thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc của mình trong nhiều năm qua.

Còn tại Trường Đại học Y khoa Vinh, chàng sinh viên năm thứ 6 lớp 18YD, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa - Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 2000) cũng là một điểm sáng của lực lượng sinh viên tỉnh nhà. Thanh được đứng vào hàng ngũ của Đảng vào năm 2022, đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, danh hiệu Sao Tháng Giêng các năm 2022, 2023 với nhiều năm duy trì học lực loại Giỏi, điểm rèn luyện xuất sắc...

Nguyễn Duy Thanh (ngoài cùng bên trái) cùng các đại biểu Nghệ An dự lễ tuyên dương "Sao Tháng Giêng" năm 2023 do Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Ảnh: Quang Thành

Em đã có 8 lần hiến máu tình nguyện, là nhân tố tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như tư vấn khám sức khỏe cho người dân tại vùng cao, tư vấn cho người dân bị nhiễm Covid - 19…

Hiện tại, Duy Thanh là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường đồng thời giữ chức vụ Bí thư Liên chi đoàn Bác sĩ đa khoa. Là người đầu tàu trong các hoạt động của Liên chi đoàn cũng như Đoàn trường.

Có thể nói, những tấm gương “Sao Tháng Giêng” như Nguyễn Duy Thanh, Đào Xuân Lập ngày càng tạo được dấu ấn rõ nét trong công tác Hội và phong trào sinh viên của Nghệ An.

Nghệ An vinh dự có 4 sinh viên được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và 6 học sinh được trao danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2023. Ảnh: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Chia sẻ về nội dung này, đồng chí Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh cho biết, Nghệ An hiện có 28.421 sinh viên. Thời gian qua, công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Nghệ An phát triển toàn diện. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã thực sự là môi trường lý tưởng để sinh viên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong nhiệm kỳ toàn tỉnh đã có 224 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 770 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.



Hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong sinh viên có những biến chuyển tích cực theo hướng gắn với thực tiễn và nhu cầu thực tế. 5 năm qua đã có 2.438 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa, 452 đề tài cấp trường và 20 đề tài nghiên cứu sinh viên cấp tỉnh, khu vực được thực hiện.

Các cơ sở Hội chú trọng duy trì, phát triển các quỹ học bổng, trao hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 5.000 sinh viên vượt khó, nhằm khuyến khích, tạo động lực để sinh viên phấn đấu trong học tập.

Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Vinh phối hợp với Đoàn xã Châu Hạnh hỗ trợ sửa chữa đường liên bản tại các đoạn đường bị hư hỏng cho người dân địa phương. Ảnh: Đoàn trường Đại học Vinh

Đối với lực lượng học sinh, phong trào “Học sinh 3 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt), “Học sinh 3 rèn luyện” (rèn luyện đạo đức, tác phong; nâng cao kiến thức, rèn luyện tay nghề; rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp) đã được triển khai sâu rộng. Năm 2023, Tỉnh đoàn tuyên dương 191 học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt, Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh. Ngoài ra, còn có hàng trăm em đạt danh hiệu này tại cấp cơ sở, là những điểm sáng tại nhiều địa phương.

Những định hướng căn cơ và bền vững

Trăn trở về công tác Hội và phong trào sinh viên của tỉnh nhà, tại Đại hội Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An lần thứ IV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh ngoài ghi nhận những thành quả đã đạt được cũng đã thẳng thắn nêu rõ hạn chế còn tồn tại.

Theo đồng chí Lê Hồng Vinh, nội dung, phương thức và hiệu quả giáo dục của tổ chức Hội đối với sinh viên trước những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội chưa rõ nét; Một bộ phận học sinh, sinh viên chưa xác định đúng mục tiêu, động cơ học tập, thiếu ý chí vươn lên. Từ đó, dẫn đến lệch lạc về lối sống, mắc phải tệ nạn xã hội, dễ bị lôi kéo vào những mục đích xấu, thậm chí vi phạm pháp luật. Thực trạng đó có trách nhiệm của Hội Sinh viên các cấp.

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao tặng bức trướng của UBND tỉnh tới Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh



Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Nghệ An tập trung cao độ các nguồn lực để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điều đó đặt ra yêu cầu cao, nỗ lực lớn của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân, trong đó có tổ chức Hội Sinh viên và hội viên.

Lực lượng sinh viên trên địa bàn tỉnh ngày càng được tiếp cận với nhiều phương pháp dạy học mới. Ảnh tư liệu Thanh Quỳnh - Cơ sở cung cấp

Nghệ An hiện là một trong những điểm đến của các nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế, đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực lao động có kỹ thuật, chất lượng cao. Vì vậy, các cấp Hội Sinh viên cần đặc biệt quan tâm đồng hành, hỗ trợ sinh viên nâng cao trình độ học vấn, học nghề, kỹ năng nghề, kỹ năng lao động, tác phong công nghiệp để sẵn sàng phục vụ cho quá trình phát triển của tỉnh, tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà.

Muốn triển khai tốt các phong trào, phải có tổ chức Hội Sinh viên mạnh. Muốn xây dựng tổ chức Hội Sinh viên vững mạnh phải có cán bộ Hội “ngang tầm” với nhiệm vụ. Mỗi cán bộ Hội Sinh viên phải không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, giữ gìn hình ảnh, tư cách, đạo đức của mình.

Nghệ An có 2 đại biểu trúng cử vào Ban Thư ký và Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh tư liệu Quang Thành

Đặt kỳ vọng vào lực lượng sinh viên Nghệ An, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh: Điều quan trọng nhất là cần tối ưu hoá vai trò chủ thể của sinh viên trong hoạt động Hội.

Đồng thời, chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong phong trào sinh viên. Việc chuyển đổi số không chỉ dừng ở bước sử dụng hiệu quả các sản phẩm công nghệ mà cần phải tạo môi trường để sinh viên là chủ thể tham gia xây dựng, lập trình và phát triển các công cụ số phục vụ cho công tác Hội nói riêng và giải quyết các vấn đề về kinh tế, xã hội nói chung.

Có như vậy, sinh viên mới trang bị cho mình những hành trang cần thiết để phát huy giá trị của mình trong tình hình mới.