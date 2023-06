Sông Lam Nghệ An và khe cửa hẹp vào tốp 8 V.League 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Vòng đấu thứ 13 sẽ khép lại lượt đi V.League 2023, Sông Lam Nghệ An làm khách Câu lạc bộ Hà Nội trên sân Hàng Đẫy trong bối cảnh đội bóng xứ Nghệ vẫn còn cơ hội vào nhóm 8 đội, dù biết rằng sẽ không hề dễ dàng.

Một trong những nguyên nhân khiến Sông Lam Nghệ An phải chật vật trong những vòng đấu áp chót của lượt đi V.League 2023 là bởi Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã đánh mất điểm số quá nhiều ở những vòng đấu đầu tiên.

Những trận đấu mà Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể giành 3 điểm nhưng lại chỉ có thể giữ lại 1 điểm đầy tiếc nuối là trận hòa 1-1 trước SHB Đà Nẵng; trận hòa 1-1 trước Hải Phòng; trận hòa 2-2 trước Khánh Hòa và 1-1 trước Becamex Bình Dương.

Sông Lam Nghệ An cần cải thiện khâu dứt điểm để có một trận đấu tốt tại Hàng Đẫy. Ảnh: Chung Lê

Đó là 4 trận đấu mà các đối thủ đều rất “vừa miếng” nhưng Sông Lam Nghệ An đã không thể tận dụng cơ hội thành công. Và sau 12 trận đấu, Sông Lam Nghệ An thua 3, thắng 2 và hòa đến 7 trận. Theo tính toán ban đầu, Sông Lam Nghệ An cần phải có 18 điểm để chắc chắn lọt vào tốp 8, nhưng với 13 điểm hiện tại, cơ hội này trở nên mong manh hơn rất nhiều.

Cụ thể, cùng với Sông Lam Nghệ An, có 4 đội bóng khác đang nằm trong khả năng cạnh tranh vị trí nằm trong tốp 8 sau giai đoạn lượt đi bao gồm Hải Phòng, TopenLand Bình Định, Thép Xanh Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai. Theo điều lệ của V.League 2023, bảng xếp hạng sẽ căn cứ vào hiệu số bàn thắng bại, sau đó là tổng số bàn thắng rồi số thẻ phạt (điểm Fairplay) nếu như các đội cùng điểm, cùng các chỉ số.

Trong đó, cơ hội lớn nhất thuộc về TopenLand Bình Định bởi họ đang có 16 điểm (hiệu số -1, bàn thắng ghi được 15) và đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Đức Thắng ở vòng đấu tiếp theo là Hoàng Anh Gia Lai. Đặc biệt, đội bóng của Đặng Văn Lâm còn được chơi trên sân nhà nên việc tận dụng lợi thế này để kết thúc lượt đi với 19 điểm là trong tầm tay đội bóng đất Võ.

Với Hải Phòng, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm dù đang tạm xếp thứ 6 với 16 điểm, hệ số 0, tổng số bàn thắng là 13 nhưng họ lại phải làm khách trước một Đông Á Thanh Hóa đang có phong độ cao và đang rất khát điểm để tranh những vị trí cao nhất. Nếu thua Đông Á Thanh Hóa, Hải Phòng sẽ gặp bất lợi về thứ hạng, nhưng chỉ cần 1 trận hòa, Hải Phòng vẫn đủ điều kiện.

Đối với Thép Xanh Nam Định, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng có 16 điểm, hiệu số bàn thắng bại -2, ghi được tổng cộng 9 bàn thắng. Vòng đấu này, họ làm khách trên sân của Becamex Bình Dương. Dù làm khách nhưng Nam Định vẫn được đánh giá cao hơn về mặt chuyên môn. Chỉ cần 1 trận hòa, Nam Định cũng lợi thế hơn nhiều so với các đội xếp dưới.

Các đối thủ đang có lợi thế hơn Sông Lam Nghệ An trong cuộc đua tốp 8. Đồ họa: Yến Thanh

Như vậy, với hiệu số bàn thắng bại -2, tổng bàn thắng ghi được 13, điều kiện cần với Sông Lam Nghệ An là giành chiến thắng và ghi được càng nhiều bàn thắng trước Câu lạc bộ Hà Nội tại Hàng Đẫy. Và điều kiện đủ để đội bóng xứ Nghệ vọt lên tốp 8 là một trong các đội Hải Phòng, Nam Định sảy chân.

Một kịch bản xảy ra nhất để Sông Lam Nghệ An nằm trong tốp 8 là Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 2 bàn tại Hàng Đẫy, có 16 điểm, có hiệu số 0, tổng số bàn thắng là 15. Đồng thời Hải Phòng hoặc Nam Định thua trên sân Thanh Hóa và sân Bình Dương, lúc đó các đội bóng này sẽ bằng điểm nhau và Sông Lam Nghệ An lợi thế hơn về hiệu số bàn thắng bại lẫn tổng số bàn thắng ghi được.

Làm khách trên sân Hàng Đẫy, Sông Lam Nghệ An có thể thoải mái và tự tin vì Câu lạc bộ Hà Nội đã không sử dụng ngoại binh trong những vòng đấu gần đây, cũng như việc vắng Văn Quyết có thể khiến đội chủ nhà giảm đi một phần sức mạnh. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô có sự trở lại của đội trưởng Hùng Dũng. Về mặt lý thuyết, cơ hội dành cho Quế Ngọc Hải và các đồng đội là 50% chỉ khi giành 3 điểm tại Hàng Đẫy cùng với sự may mắn đồng hành./.