Thấy gì trong những cuốn sách lậu được tuồn về Việt Nam của nhóm năng lượng gốc?

(Baonghean.vn) - Ngoài việc tổ chức các buổi học online thu hút hàng trăm ngàn lượt người theo dõi; tổ chức các lớp học nâng cao có thu phí tại Thái Lan, Malaysia, Hoa Kỳ, các đối tượng điều hành năng lượng gốc toàn cầu còn xuất bản sách với những từ ngữ mê tín, dị đoan để lôi kéo người tham gia.

Từ việc "bịa" ra câu chuyện được cứu sống sau bạo bệnh

Mặc dù đã được các cơ quan chức năng cảnh báo, tuy nhiên, cho đến nay vẫn có hàng ngàn người tham gia các lớp học năng lượng gốc của Lê Văn Phúc (Việt kiều Mỹ), trong đó, tại Nghệ An đã có khoảng 140 người tham gia, với niềm tin mù quáng có thể chữa các căn bệnh nan y, đem tuổi thanh xuân trở về.

Việc nhiều người dân lên mạng sùng bái Lê Văn Phúc, thần thánh hóa năng lượng gốc từ vũ trụ sẽ khiến họ không chỉ mất thời gian, tiền bạc, ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn khiến họ bỏ qua các phương pháp chữa bệnh của y khoa, bỏ lỡ thời cơ vàng để chữa trị khi bệnh mới ở giai đoạn đầu.

Ngoài việc tuyên truyền trực tiếp tại các buổi online, các tư tưởng lệch lạc còn được nhóm của Lê Văn Phúc viết thành sách, phát hành ở nước ngoài, sau đó, âm thầm truyền bá về Việt Nam thông qua việc "tuồn" trái phép qua những người theo học trực tiếp, thậm chí là rao bán online. Điều này sẽ khiến cho những người tham gia có những tư tưởng lệch lạc, bài xích lịch sử, tôn sùng những cái không có thật, phản khoa học, gây nên tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Trong quá trình tìm hiểu về nhóm tham gia năng lượng gốc tại Nghệ An, chúng tôi đã được tiếp cận 3 cuốn sách: “Tế bào gốc - Vị y sĩ đại tài của bạn”, “Trái tim linh hồn” và cuốn “Mẫu số chung” được cho là do Lê Văn Phúc chấp bút. Các cuốn sách này đều được phát hành ở nước ngoài trong năm 2022, được những người tham gia năng lượng gốc ở Nghệ An mua lần lượt với giá 750.000 đồng, 1,1 triệu đồng và 950.000 đồng, sau khi đi học các lớp 3,4 tại Thái Lan, Malaysia rồi mang về.

Điều đáng nói là những nội dung được thể hiện trong các cuốn sách được chắp vá một cách khá ngô nghê từ các tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Thiên chúa giáo. Thậm chí, còn có một số nội dung hỏi đáp, theo kiểu những người tham gia đặt câu hỏi, sau đó được "chú Phúc" trả lời, mang màu sắc u mê để lừa những người nhẹ dạ, cả tin nghe theo.

Ngay cuốn sách đầu tiên mà nhóm năng lượng gốc tung ra có cái tên "Tế bào gốc - Vị y sĩ đại tài của bạn", mặc dù nhìn bề ngoài, đây có vẻ như là một cuốn sách y học. Thế nhưng, nội dung trong sách lại ẩn chứa nhiều thông tin mang tính tâm linh, giải thích về linh hồn, về năng lượng siêu nhiên từ vũ trụ, về sự ra đời của cái gọi là năng lượng gốc mà các đối tượng sáng lập đưa ra.

Đến cuốn "Mẫu số chung", trong phần 1 có nội dung là "Người đưa tin", Lê Văn Phúc đã viết "một linh hồn tuyệt đẹp đã trò chuyện với tôi. Người nói rằng, người đến từ một nơi rất xa với trái đất, từ vũ trụ. Rằng người đến từ nền văn minh của đấng tạo hóa, một nền văn minh với trí tuệ phát triển vượt bậc. Người nói rằng, đây là lần đầu tiên người đến với hành tinh của chúng ta. Người đã xin phép đấng tạo hóa đến quả địa cầu, để giúp giải quyết những khó khăn của nhân loại, để chúng ta có thể tiếp tục tiến hóa”.

Rõ ràng, đây là những quan điểm hết sức phản khoa học, đi ngược lại thuyết tiến hóa mà nhân loại đã chứng minh trong hàng trăm năm trước.

Chưa kể, để dẫn dắt mọi người tham gia theo học, chữa bệnh bằng năng lượng gốc, Lê Văn Phúc đã "dựng" nên câu chuyện mình từng bị mắc bệnh "thập tử nhất sinh", sau đó, được một người bí ẩn truyền cho năng lượng để chữa lành và truyền cho phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng gốc.

"Khi gần hoàn thành việc học của mình, tôi đã được giới thiệu một chương trình đặc biệt về năng lượng chữa lành đến từ nền văn minh của Đấng tạo hóa. Đó là NLG - Năng lượng gốc. Đây là năng lượng siêu nhiên trên hành tinh này. Đây là năng lượng đầu tiên mà Đấng toàn năng đã gửi đến trái đất để tạo ra sự sống... Đó là năng lượng của linh hồn tối cao từ ngoài không gian, mang sự sống đến hành tinh này".

...đến nội dung phản khoa học

Không chỉ đưa ra những câu chuyện tâm linh, Lê Văn Phúc còn đề cập đến nhiều nội dung liên quan đến tín ngưỡng, như quan điểm có thế giới vô hình song hành cùng với cuộc sống của mỗi con người, thế giới vô hình có nghiệp lực, nghiệp quả; bệnh tật và các vấn đề khác trong cuộc sống hiện tại của mỗi người là do nghiệp/họa từ kiếp trước...

Thậm chí, Lê Văn Phúc còn đưa ra quan điểm "sự sống trên trái đất bao gồm những linh hồn đầu tiên từ nền văn minh ngoài không gian của Đấng tạo hóa". Đây là quan điểm hết sức vô lý, chưa kể cách trình bày của các cuốn sách, câu từ trong sách cũng lủng củng, sai chính tả, nhiều câu vô nghĩa, như "Đấng tạo hóa lấy một phân tử vũ trụ từ linh hồn chính mình, chứa đựng năng lượng cho sự tiến hóa của sự sống và yêu cầu các tình nguyện viên từ nền văn minh ngoài không gian của ngài, các vị thiên sứ, đem hạt phân tử này đến trái đất. Hàng ngàn vị đã tình nguyện. Năng lượng này đã tạo ra sự sống với sự khởi đầu vô cùng nhỏ bé và dần phát triển về kích thước và trí tuệ theo thời gian" - trích nguyên văn trong cuốn "Mẫu số chung".

Theo Thượng tá Phan Thanh Bình - Phó trưởng Công an huyện Hưng Nguyên thì nội dung trong những cuốn sách mà nhóm năng lượng gốc phát hành, được cơ quan chức năng thu hồi đều là những nội dung chắp vá. Những nội dung này đều có thể tìm kiếm được trên mạng, không có một thông tin nào chứa đựng hàm lượng khoa học đủ tin cậy, thậm chí là hoang tưởng. Vậy nhưng, vì nhiều mục đích, Lê Văn Phúc vẫn tiếp tục tuyên truyền để lôi kéo nhiều người tham gia vào các lớp học từ thấp đến cao.

Để dẫn dụ người học mua những cuốn sách nói trên, các đối tượng điều hành năng lượng gốc còn đưa ra quan điểm phải vừa tập luyện, vừa thực hành và đọc trong sách thì mới đạt hiệu quả cao nhất. Rõ ràng, nếu lôi kéo được hàng trăm nghìn người tham gia, chỉ riêng số tiền thu được từ bán sách (chưa kể đến việc còn hô hào quyên góp xây dựng trụ sở năng lượng gốc toàn cầu ở Mỹ), thì các đối tượng điều hành năng lượng gốc sẽ thu được một khoản tiền khổng lồ.

Theo quy định, việc nhập khẩu sách, văn hóa phẩm từ nước ngoài về Việt Nam đều phải tuân thủ theo Luật Xuất bản 2012, cùng Nghị định số 195 năm 2013. Tuy nhiên, theo cơ quan công an, hầu hết các ấn phẩm do nhóm năng lượng gốc phát hành đều được in ấn tại nước ngoài, không có thông tin nhà xuất bản cũng như các giấy phép lưu hành. Vì thế, những trường hợp bị phát hiện sử dụng, lưu hành các ấn phẩm này đều sẽ bị tịch thu, tiêu hủy.

Ông Phạm Quốc Vinh - Phó trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ Nghệ An khẳng định: Năng lượng gốc toàn cầu hay Năng lượng gốc trống đồng, đều không phải là một tôn giáo, tín ngưỡng nào cả và chưa hề được cơ quan quản lý hay viện nghiên cứu khoa học nào tại Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng thừa nhận về sự tồn tại này.

"Mặc dù vậy, các đối tượng điều hành năng lượng gốc vẫn tung ra nhiều chiêu bài tuyên truyền thông qua mạng xã hội và phát hành sách, sử dụng một số nội dung liên quan đến tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo có yếu tố mê tín dị đoan để làm gia tăng hiệu quả thuyết phục, lôi kéo người tham gia… Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý xã hội, và tình hình an ninh, trật tự nói chung..." - ông Vinh nhấn mạnh./.