Thúc đẩy thị trường lao động phát triển theo hướng bền vững

(Baonghean.vn) - Bộ LĐ,TB&XH sẽ tập trung thúc đẩy thị trường lao động phát triển theo hướng hiện đại, phù hợp với các cam kết quốc tế, vận hành linh hoạt nhằm kết nối cung – cầu lao động.

Sáng 14/1, diễn ra cuộc họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023.

Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở LĐ,TB&XH chủ trì; Cùng tham dự còn có các đồng chí là giám đốc các cơ sở giáo dục dạy nghề, lãnh đạo các phòng LĐ,TB&XH cấp huyện.

Trích 104,5 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ người lao động

Báo cáo tại hội nghị trực tuyến cho biết: Năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết liệt, nhạy bén kịp thời trong chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT&XH, nhờ đó các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời đầy đủ, hiệu quả, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. Cả nước đã hỗ trợ cho trên 68,43 triệu lượt người lao động, người dân và trên 1,41 triệu lượt người sử dụng lao động với tổng kinh phí gần 104,5 nghìn tỷ đồng.

Công tác giải quyết việc làm gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động luôn được chính quyền các địa phương quan tâm. Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm năm 2022 là 50,6 triệu người, tăng 1,5 triệu người so với năm 2021.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách trợ cấp thường xuyên cho gần 1,2 triệu người có công với cách mạng, kinh phí trên 29 nghìn tỷ đồng. Đời sống người có công với cách mạng, người nghèo không ngừng được nâng lên. Người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác được chăm lo chu đáo.

Tập trung triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Ngân sách Trung ương bố trí năm 2022 là 8.620 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và khoảng 23 nghìn tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung.

Các cấp chính quyền đã chỉ đạo thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội đặc thù khác như: Hoàn thành thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid- 19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hỗ trợ đột xuất 2.535 tấn gạo cứu đói cho 42.344 hộ dân,…

Ước tính năm 2022, tỉnh Nghệ An giải quyết việc làm cho trên 45.000 người (đạt 104,9% KH giao, tăng 11,7% so với năm 2021), trong đó, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 25.000 người (đạt 185% KH năm, tăng 110,3% so với năm 2021). Đào tạo nghề tuyển sinh đạt 96% kế hoạch đề ra, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 80,7%; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh lên 67,7%.

Tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng. Sở đang thực hiện giải quyết chế độ chính sách thường xuyên 68.030 đối tượng người có công; trong đó, có 1.780 trường hợp được giải quyết hưởng hai chế độ thương binh, đồng thời là bệnh binh, mất sức lao động; Trình cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ và cấp 29 Bằng Tổ quốc ghi công cho 29 liệt sĩ, cấp đổi 687 Bằng Tổ quốc ghi công, toàn tỉnh đang thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho 154.700 đối tượng, nuôi dưỡng 860 đối tượng tại cơ sở bảo trợ.

Thúc đẩy thị trường lao động phát triển theo hướng hiện đại

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Bộ LĐ,TB&XH cho biết, Bộ sẽ tập trung thúc đẩy thị trường lao động phát triển theo hướng hiện đại, phù hợp với các cam kết quốc tế, vận hành linh hoạt nhằm kết nối cung – cầu lao động, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Tiếp tục đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Ngành LĐ,TB&XH cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật về lao động, người có công và xã hội, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực, góp phần hoàn thiện thể chế chung; Đẩy mạnh chuyển đổi số; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Duy trì ổn định thị trường lao động ngoài nước hiện có, phát triển, mở rộng thị trường có thu nhập cao; Không bỏ sót đối tượng người có công nhưng cũng không để các đối tượng xấu lợi dụng; Thực hiện tốt các chương trình, đề án, chính sách trợ giúp xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.