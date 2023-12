Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ năm 2023 tại huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Ngày 12/12, Đoàn công tác số 3 - Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ của tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ năm 2023 tại huyện Hưng Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện Hưng Nguyên có đồng chí Nguyễn Trường Giang - Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở an toàn làm chủ.

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, năm 2023, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở an toàn làm chủ huyện ủy Hưng Nguyên đã chỉ đạo nắm, dự báo, xử lý tình hình, triển khai các biện pháp giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các vấn đề nảy sinh trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, hình thành các điểm nóng; công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật được đẩy mạnh, tăng cường. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy hiệu quả các mô hình về an ninh, trật tự trên địa bàn. Xử lý linh hoạt, phù hợp các tình huống phức tạp về an ninh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Kiên

Nổi bật trong năm 2023, Huyện ủy Hưng Nguyên đã quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện năm 2023 ước đạt 16,5%, thu nhập bình quân đầu người 52 triệu đồng/năm; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo 4 xã diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ và phòng chống thiên tai; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 93%, Làng văn hóa đạt 83%, có 18/18 xã, thị có thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn quốc gia, 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ huyện Hưng Nguyên cần tiếp tục chỉ đạo rà soát, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tập trung chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót đoàn công tác đã chỉ ra.

Phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, phối hợp tuyên truyền, vận động xử lý tốt các vấn đề, vụ việc phức tạp trong nội bộ nhân dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải thiện môi trường thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng bền vững; chỉ đạo các lực lượng phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư./.