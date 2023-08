4.000 vận động viên sẽ tham gia Giải Marathon 'Về miền ví, giặm' năm 2023

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Anh

Chiều 3/8, tại UBND tỉnh, Ban Tổ chức Giải Marathon “Về miền ví, giặm” năm 2023 họp bàn nghe ý kiến góp ý, giải quyết các vấn đề vướng mắc của các cơ quan liên quan.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Đức Quang - Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt; đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; các thành viên Ban Tổ chức.

Giải Marathon “Về miền ví, giặm” năm 2023 do Tạp chí Nông thôn Việt phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, là giải chạy chuyên nghiệp đầu tiên tại Nghệ An. Giải quy tụ 4.000 vận động viên từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Đặc biệt, có 22 vận động viên là người nước ngoài đến từ các quốc gia: Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand, Áo, Trung Quốc, Ấn Độ, Afghanistan và vùng lãnh thổ Đài Loan.

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh

Giải Marathon “Về miền ví, giặm” năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày (19 và 20/8), với 4 nội dung gồm: cự ly 5 km, cự ly 10 km, cự ly 21 km, cự ly 42 km.

Trong đó, cung đường chạy 5 km sẽ là: Quảng trường Hồ Chí Minh> Phan Đăng Lưu > Nguyễn Viết Xuân > Quay đầu tại ngã ba Nguyễn Viết Xuân và Chu Huy Mân;

Cung đường chạy 10 km sẽ là: Quảng trường Hồ Chí Minh > Phan Đăng Lưu > Nguyễn Viết Xuân > Chu Huy Mân > Quay đầu tại gần Bưu điện xã Hưng Hòa;

Cung đường chạy 21 km sẽ là: Quảng trường Hồ Chí Minh > Phan Đăng Lưu > Nguyễn Viết Xuân > Chu Huy Mân > Quay đầu tại Eco Central Park;

Cung đường chạy 42 km sẽ là: Quảng trường Hồ Chí Minh > Phan Đăng Lưu > Nguyễn Viết Xuân > Tỉnh lộ 542 > Đại lộ ven sông Lam> Bình Minh > Quay đầu tại Melia' Vinpearl Cửa Hội.

Ông Nguyễn Đức Quang – Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh

Tại cuộc làm việc, các cơ quan liên quan đã nêu lên một số vướng mắc, cũng như đề nghị bổ sung một số vấn đề như: Cần đảm bảo tốt an ninh tại khu vực diễn ra buổi lễ khai mạc, bế mạc; Tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông tại các cung đường đua; Chú trọng công tác vệ sinh môi trường tại lễ khai mạc, bế mạc và trên đường đua; Có phương án chiếu sáng tại cung đường đua thuộc địa bàn xã Nghi Thái, bởi dự kiến một số vận động viên sẽ chạy qua khu vực này vào thời điểm 4h30 sáng, lúc đó, trời đang rất tối có thể ảnh hưởng đến an toàn và thành tích của các runner; đề nghị tập huấn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tình nguyện viên tham gia giải;...

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên trong Ban Tổ chức, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lần đầu tiên Giải Marathon “Về miền ví, giặm” năm 2023 được tổ chức tại Nghệ An, có quy mô và sức lan tỏa lớn. Vì vậy, chúng ta xác định đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh Nghệ An đến các bạn bè trong và ngoài nước. Tỉnh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị đồng tổ chức để triển khai tốt sự kiện này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An chịu trách nhiệm tham mưu, xây dựng kịch bản chi tiết cho từng tiểu ban, từng cá nhân, từng công việc cụ thể; lực lượng công an cần đảm bảo an toàn trên các cung đường đua, tại buổi lễ khai mạc, bế mạc; Điện lực cần kiểm tra tổng thể, xây dựng phương án để đảm bảo đủ ánh sáng cho đường đua, nếu vượt khả năng cho phép cần báo cáo ngay cho Ban Tổ chức; Các địa phương có cung đường đua đi qua cần đảm bảo tốt vệ sinh môi trường...