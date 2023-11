Chương trình ‘Trái tim cho em’ khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho hơn 1.300 trẻ em Nghệ An

Các bác sĩ siêu âm sàng lọc bệnh lý tim mạch cho em nhỏ tại chương trình. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trong 2 ngày 11 và 12/11, chương trình “Trái tim cho em" đã khám, khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho hơn 1.300 em nhỏ trên địa bàn tỉnh. Sau chương trình, các trường hợp có chỉ định can thiệp, phẫu thuật và hoàn cảnh khó khăn sẽ được chương trình hướng dẫn làm hồ sơ để được điều trị hoàn toàn miễn phí.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, Ủy ban MTTQ tỉnh, Quỹ tấm lòng Việt, Viettel Nghệ An cùng các đơn vị liên quan. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trung tá Lê Đức Chung - Giám đốc Viettel Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Lê Đức Chung - Giám đốc Viettel Nghệ An nhấn mạnh: “Đây là lần thứ 3 chương trình “Trái tim cho em” đến với trẻ em tỉnh Nghệ An; trước đó vào các năm 2016, 2019 chương trình đã tổ chức khám sàng lọc cho hơn gần 3.000 trẻ em trên địa bàn tỉnh. Để làm nên thành công của chương trình, ngoài sự ủng hộ, quan tâm của lãnh đạo địa phương, sự tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là đóng góp quan trọng của đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa đầu ngành về tim mạch của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đô Lương trực tiếp khám, tư vấn và phẫu thuật tim; với mục tiêu và mong muốn mang lại niềm vui, cuộc sống mới cho các em nhỏ kém may mắn”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thiết Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An mong muốn Viettel, Quỹ Tấm lòng Việt tiếp tục đồng hành với địa phương với nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa, hỗ trợ nhiều hơn trẻ em kém may mắn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đinh Nguyệt

Chương trình “Trái tim cho em” được sáng lập và điều hành bởi Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 2008 đến nay.

Chương trình "Trái tim cho em" được tổ chức tại Nghệ An nhận được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, sự tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và sự đóng góp quan trọng của đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa đầu ngành về tim mạch. Ảnh: Đinh Nguyệt

Hoạt động khám sàng lọc tim miễn phí cho các trẻ em nghèo tại các địa phương đã trở thành hoạt động thường xuyên của chương trình “Trái tim cho em”. Trải qua hành trình 15 năm, tổ chức 97 chương trình khám sàng lọc miễn phí nhằm phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho hơn 159.000 trẻ em ở các vùng, miền còn khó khăn của đất nước.

Chương trình đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho hơn 6.900 bệnh nhân, với kinh phí mổ trung bình mỗi ca lên tới 40 triệu đồng. Việc có con mắc bệnh tim bẩm sinh thực sự là một gánh nặng và không phải gia đình nào cũng có thể trang trải vì vậy, chương trình được triển khai với nguồn kinh phí tài trợ từ Viettel (cam kết tài trợ 5 tỷ đồng/1 năm) và nguồn xã hội hóa sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí mổ cho các em nhỏ bị tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn./.