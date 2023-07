Trao thưởng cho các khách hàng may mắn trúng giải Chương trình 'Viettel Nghệ An- Đồng hành cùng SEA Games 32'

(Baonghean.vn) -Ngày 18/7, Viettel Nghệ An tổ chức trao thưởng cho các khách hàng may mắn trúng giải trong Chương trình “VIETTEL NGHỆ AN - ĐỒNG HÀNH CÙNG SEA Games 32”.

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, Viettel luôn là nhà mạng tiên phong đưa ra các chương trình chăm sóc, ưu đãi đặc biệt; nhằm mang những sân chơi, trải nghiệm mới, đồng thời thể hiện sự tri ân dành cho khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ.

Viettel tổ chức trao thưởng Chương trình "Viettel Nghệ An - Đồng hành cùng SEA Games 32". Ảnh: Nguyệt Minh

Tiếp nối những chương trình hấp dẫn trong các năm trước, từ ngày 15/4 đến ngày 31/5/2023 vừa qua, Viettel Nghệ An đã triển khai Chương trình xúc tiến “VIETTEL NGHỆ AN - ĐỒNG HÀNH CÙNG SEA Games 32”; với tổng giá trị giải thưởng lên tới 150 triệu đồng dành riêng cho các khách hàng tại Nghệ An.

Trải qua gần 2 tháng, đã có tới hơn 3.500 khách hàng trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia và nhận được mã dự thưởng của chương trình. Điều đó cũng đã phần nào chứng minh được sức hấp dẫn của các gói cước khuyến mại Viettel cũng như chất lượng hàng đầu về chất lượng dịch vụ mà Viettel đang cung cấp cho khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 15/6/2023, Viettel Nghệ An đã triển khai lễ quay số để tìm ra 53 khách hàng trúng giải Chương trình “VIETTEL NGHỆ AN - ĐỒNG HÀNH CÙNG SEA Games 32”, với sự chứng kiến của đại diện khách hàng và cơ quan báo chí trên địa bàn Nghệ An.

Ông Nguyễn Hữu Thắng – Phó Giám đốc Viettel Nghệ An trao giải Nhất chương trình cho khách hàng Nguyễn Văn Vương ở xã Nghi Trung (Nghi Lộc). Ảnh: Nguyệt Minh

Trao giải Nhì cho khách hàng Nguyễn Duy Nghĩa (Thanh Chương). Ảnh: Nguyệt Minh

Dịp này, Viettel Nghệ An tổ chức trao thưởng cho các khách hàng may mắn trúng giải trong chương trình. Giải Nhất là 1 điện thoại Iphone 14 Pro max thuộc về khách hàng Nguyễn Văn Vương ở xã Nghi Trung (Nghi Lộc); giải Nhì là máy tính bảng iPad thuộc về anh Nguyễn Duy Nghĩa (Thanh Chương).

May mắn được nhận giải Nhất chương trình, anh Nguyễn Văn Vương vui mừng chia sẻ: “Tôi và gia đình là khách hàng trung thành sử dụng mạng di động của Viettel Nghệ An hơn 10 năm nay bởi sóng khỏe, cước phí hợp lý cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Tin tưởng chất lượng dịch vụ của Viettel, vừa qua gia đình tôi chuyển sang sử dụng internet của Viettel và may mắn trúng thưởng. Tôi rất vui mừng khi nhận được giải thưởng giá trị, cảm ơn Viettel Nghệ An đã tổ chức chương trình thiết thực, ý nghĩa; chiếc điện thoại di động Iphone 14 Pro max sẽ hỗ trợ tôi rất nhiều trong cuộc sống và công việc kinh doanh sắp tới”.

Cũng tại buổi lễ, Viettel thành phố Vinh đã trao giải 3 Bộ Home camera Viettel cho 2 khách hàng may mắn và 3 khách hàng trúng giải Khuyến khích được trao quạt sạc tích điện.

Đại diện Viettel thành phố Vinh trao giải Ba cho các khách hàng may mắn. Ảnh: Nguyệt Minh

Cùng ngày, Viettel các huyện, thị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức trao các giải Ba và giải Khuyến khích cho các khách hàng may mắn trúng giải thưởng của chương trình.

Viettel Quỳnh Lưu trao thưởng cho các khách hàng may mắn trúng thưởng Chương trình “Viettel Nghệ An- Đồng hành cùng SEA Games 32”. Ảnh: P.V

Viettel Con Cuông trao thưởng cho khách hàng may mắn tham gia chương trình. Ảnh: P.V

Viettel Nghi Lộc trao giải cho khách hàng may mắn khi tham gia chương trình. Ảnh: P.V

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Thắng – Phó Giám đốc Viettel Nghệ An nhấn mạnh: “Thông qua Chương trình “VIETTEL NGHỆ AN - ĐỒNG HÀNH CÙNG SEA Games 32”, chúng tôi cũng mong muốn tạo được thói quen cho khách hàng thường xuyên tìm hiểu và đăng ký các gói cước khuyến mại phù hợp nhu cầu để sử dụng;qua đó, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và tiêu dùng thông minh hơn”./.