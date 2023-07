Khách hàng Nghệ An sử dụng Viettel Money, may mắn trúng thưởng 1 cây vàng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Khách hàng may mắn được nhận thưởng 1 cây vàng JSC từ chương trình “Ngày vàng Viettel Money” lần này là bà Bùi Thị Thu Hương (Phường Hưng Phúc, TP.Vinh).

Ông Nguyễn Hữu Thắng – Phó Giám đốc KHDN Viettel Nghệ An trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải thưởng chương trình “Ngày vàng Viettel Money”. Ảnh: Nguyệt Minh

Ngày 3/7, Viettel Nghệ An tổ chức trao thưởng chương trình “Ngày vàng Viettel Money” cho khách hàng Bùi Thị Thu Hương, sử dụng thuê bao Viettel Money 0367***929.

May mắn được nhận thưởng, khách hàng Bùi Thị Thu Hương vui mừng chia sẻ: “Tôi và các thành viên trong gia đình là khách hàng lâu năm sử dụng thuê bao di động Viettel và các dịch vụ tiện ích khác. Khi Viettel triển khai dịch vụ Viettel Money, nhận thấy tiện lợi trong việc thanh toán các loại phí dịch vụ như: nộp tiền điện thoại, tiền điện, nước, mua sắm …tôi đã đăng ký sử dụng và bất ngờ hơn là được nhận thưởng từ chương trình “Ngày vàng Viettel Money”. Tôi và gia đình sẽ tiếp tục ủng hộ các dịch vụ của Viettel trong thời gian tới”.

Khách hàng Bùi Thị Thu Hương vui mừng chia sẻ khi may mắn trúng thưởng 1 cây vàng từ chương trình. Ảnh: Nguyệt Minh

Chương trình “Ngày vàng Viettel Money” do Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel tổ chức từ ngày 8/3 đến ngày 30/6/2023.

Theo đó, khách hàng sử dụng dịch vụ Viettel Money đăng nhập vào ứng dụng, thực hiện tối thiểu 1 giao dịch nạp tiền điện thoại trả trước hoặc thanh toán cước trả sau cho chính mình với trị giá giao dịch từ 10.000 đồng trở lên sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng (giải thưởng từ 0,1 chỉ vàng đến 1 cây vàng). Số điện thoại của khách hàng thanh toán cước sẽ được dùng làm căn cứ để quay số trúng thưởng và giải thưởng được công bố ngay vào 18 giờ 30 phút hằng ngày.

Đến nay Viettel đã tìm ra 72 Khách hàng may mắn trúng giải 1 cây vàng trên toàn quốc và 660 giải 0.1 chỉ vàng; tổng giải thưởng của Chương trình lên đến 9 tỷ đồng. Trong đó tỉnh Nghệ An có 2 khách hàng trúng thưởng 1 cây vàng, ngoài khách hàng Bùi Thị Thu Hương, trước đó, khách hàng Nguyễn Trọng Tứ (Đô Lương) cũng đã may mắn được nhận thưởng từ chương trình.

Tháng 4/2023, Đại diện Viettel Nghệ An trao thưởng cho khách hàng Nguyễn Trọng Tứ (Đô Lương) may mắn được nhận thưởng 1 cây vàng từ chương trình "Ngày vàng Viettel Money". Ảnh: PV

Ngoài chương trình “Ngày vàng Viettel Money”, khi sử dụng Viettel Money, khách hàng còn có cơ hội được tham gia nhiều chương trình khuyến mãi dự thưởng, như: “Quét QR lái Vespa về nhà”, “Bom tấn viễn thông”, “Chuyển tiền ngay vàng về tay” và chương trình đổi điểm lấy voucher ăn uống, mua sắm ngay trên ứng dụng Viettel Money được giới trẻ yêu thích.

Ông Nguyễn Hữu Thắng – Phó Giám đốc KHDN Viettel Nghệ An nhấn mạnh những đóng góp của Viettel Nghệ An trong công tác chuyển đối số trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyệt Minh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Thắng - Phó Giám đốc KHDN Viettel Nghệ An gửi lời chúc mừng khách hàng may mắn trúng giải thưởng của chương trình “Ngày vàng Viettel Money” đồng thời nhấn mạnh: “Thời gian qua, Viettel Nghệ An cũng là đơn vị đóng góp tích cực trong công tác chuyển đối số trên địa bàn tỉnh, góp phần chuyển dịch thanh toán không tiền mặt như: thanh toán tiền điện, nước, viễn thông, chi trả lương, nộp học phí, mua sắm, du lịch, chợ 4.0… đảm bảo một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hiện nay, tại Nghệ An có gần 200.000 người đã sử dụng dịch vụ Viettel Money có giao dịch thanh toán, mua sắm, chuyển khoản hàng tháng. Viettel Nghệ An sẽ thiết lập mạng lưới điểm giao dịch ViettelMoney có hình ảnh nổi bật tại vị trí trung tâm tất cả các xã theo phương châm "mang ngân hàng về tận xã" để phục vụ bà con rút, nạp tiền ngay tại xã mà không cần phải lên huyện, thị trấn . Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng mạng lưới Viettel Money trên địa bàn tỉnh, nhằm mang đến những tiện ích tối đa trong thực hiện thanh toán, giao dịch không tiền mặt cho người dân”.

Toàn cảnh buổi lễ trao thưởng chương trình “Ngày vàng Viettel Money”. Ảnh: Nguyệt Minh