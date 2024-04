Công an huyện Tân Kỳ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Chiều 6/4, huyện Thanh Chương và gia đình thân nhân tổ chức đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ Chu Văn Hùng từ Nghĩa trang huyện Châu Phú, tỉnh An Giang về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thanh Chương.