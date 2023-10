Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Việt Nhật và Viện nghiên cứu đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực HTI 'xây' cầu nối du học nghề ở Đức

(Baonghean.vn) - Công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đặc biệt được quan tâm. Đây chính là một trong những nội dung then chốt để xây dựng tổ chức công đoàn Nghệ An ngày càng vững mạnh.