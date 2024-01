Khi công nhân xem doanh nghiệp là ngôi nhà thứ hai

Tại sự kiện “Tiếng ca Luxshare ICT - Hát cho nhau nghe" năm 2023 của Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An, bất kỳ ai tham dự cũng bị cuốn vào bầu không khí vô cùng sôi động ở đây. Tất cả những “nghệ sĩ” công nhân trình diễn hôm đó đều có chung sự tự tin, thoải mái thể hiện bản thân, tất cả những “khán giả" công nhân đều nhiệt tình cổ vũ cho tất cả các tiết mục và khen ngợi cho nhau khi có cơ hội.

Ở sự kiện Tất niên cuối năm 2022 của Công ty cổ phần May Minh Anh - Kim Liên (Đô Lương), trong màu áo đồng phục chung, hàng ngàn công nhân lao động đã reo hò không ngớt khi MC giới thiệu Tổng Giám đốc lên phát biểu. Không giấy, không bục, vị giám đốc này trò chuyện với những công nhân của mình như thể họ là con cháu trong nhà bằng sự dân dã, mộc mạc nhưng chân thành. Đáp lại, những công nhân hò reo, hưởng ứng sau mỗi chia sẻ của người lãnh đạo.

Cuối sự kiện, cầm trên tay gói quà bốc thăm, công nhân Nguyễn Thị Nga chia sẻ: “Tôi vốn xuất thân làm nông nghiệp, hoàn toàn lạ lẫm, bỡ ngỡ với môi trường sản xuất dây chuyền của công ty. Nhưng chỉ sau 2 năm làm việc, tôi cảm thấy công ty như ngôi nhà thứ 2, như một phần quan trọng của mình, muốn cống hiến hết sức mình cho thành công của công ty". Chị Nga còn thuộc những con số thành quả năm qua và mục tiêu năm tới của công ty mình.

Là MC chương trình, cũng là phụ trách bộ phận Văn hoá doanh nghiệp của Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An, chị Trần Thị Ngọc chia sẻ: “Tại công ty chúng tôi, văn hoá doanh nghiệp gồm 8 nội dung cốt lõi: Thiết thực - Tiến thủ - Phát triển - Sáng tạo - Hợp tác - Hòa nhập - Cảm ơn - Báo đáp. Và bộ phận Văn hoá doanh nghiệp chúng tôi có trách nhiệm lan toả 8 giá trị này đến tất cả mọi thành viên. Mang bản sắc riêng của mình sẽ khẳng định hình ảnh thương hiệu, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của công ty”.

Trong những sự kiện lớn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tính văn hoá riêng này càng được thể hiện rõ nét. Tại sự kiện giải thể thao thường niên do Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức, một số doanh nghiệp nổi bật vì tinh thần đoàn kết, hỗ trợ đồng đội, nhiệt huyết thi đấu vì “màu cờ sắc áo".

Những đơn vị làm tốt mảng văn hoá doanh nghiệp đều để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với mọi người; người lao động tại doanh nghiệp đó giống như người trong một nhà. Văn hoá doanh nghiệp không chỉ là những yếu tố hiện hữu như đồng phục, logo mà còn là những yếu tố vô hình như văn hoá ứng xử, quan điểm, góc nhìn, tinh thần thi đấu… Một số đơn vị làm tốt có thể kể đến như Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An, Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An, Công ty cổ phần May Minh Anh Kim Liên…

Chị Nguyễn Hoàng Yến - cán bộ Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam