Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Thủ tướng chủ trì Hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản, thủy sản; Nghệ An tham gia Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch; Xử phạt 2 doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở huyện Quỳ Hợp vì lấn chiếm đất... là những thông tin chính trong ngày.

* Sáng 13/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị làm việc với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản và thủy sản.

* Sáng 13/4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội, 4 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Một hành trình - Bốn địa phương - Nhiều trải nghiệm”.

* Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Nghệ An năm 2022 đứng thứ 23/63 tỉnh, thành của cả nước, tăng 7 bậc sau cú tụt “sốc” đến 12 bậc, từ vị trí 18 năm 2020 xuống vị trí 30 của năm 2021; đứng thứ 7 vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Vì sao điểm tuyệt đối của Nghệ An qua từng năm đều tăng song thứ hạng của tỉnh so với cả nước “trồi sụt”?

* Năm 2022, Hội Nhà báo Việt Nam tiến hành đổi, cấp thẻ cho 20.677 cho hội viên, kết nạp 1.816 hội viên mới; công nhận, bổ sung kiện toàn 18 đơn vị hội cấp tỉnh và đơn vị hội trực thuộc Hội Trung ương; tặng Kỷ niệm chương cho 536 hội viên và 37 lãnh đạo bộ, ban, ngành, địa phương.

* Giá lợn hơi và gà lông của nước ta đang ở mức đáy, nhưng giá các mặt hàng nhập khẩu thịt và phụ phẩm nhập khẩu về còn rẻ hơn. Chuyên gia cho rằng, nếu so về giá hàng nội không thể cạnh tranh.

* Ngày 13/4, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp cho biết, huyện vừa xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 500 triệu đồng đối với 2 doanh nghiệp khai thác khoáng sản có hành vi lấn chiếm đất. Đây là vi phạm phổ biến xảy ra ở các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp thời gian qua.

* Ngày 13/4, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Hà Thị Thanh (SN 1987), trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".