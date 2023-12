Nghệ An triển khai Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thời gian tới, các cấp uỷ đảng, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội ở tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Sáng 28/12, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Để nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, ngày 24/5/2023, Chính phủ ban hành Quyết định 568/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Với mục tiêu cụ thể giai đoạn 2023 - 2025, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 39%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,4%; Giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 30%; tại nhà hàng xuống dưới 75%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 80%; tại khách sạn xuống dưới 60%; Ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên tham gia diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới”. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Giai đoạn 2026 - 2030 giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 25%; tại nhà hàng xuống dưới 65%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 70%, tại khách sạn xuống dưới 50%; Tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Về phía tỉnh Nghệ An, ngày 14/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 861/KH-UBND về triển khai Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Việc triển khai kế hoạch nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong cộng đồng là mục tiêu quan trọng trong việc giảm các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe, giảm tỷ lệ tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra, thực hiện các cam kết của Việt Nam khi tham gia Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá và cam kết về phát triển bền vững đến năm 2030; bảo đảm quyền được sống, làm việc và học tập trong môi trường không khói thuốc lá của người dân.

Ngành Y tế tổ chức Hội thi Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2023. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau nghiên cứu, thảo luận về các nội dung trọng điểm cần triển khai trong thời gian tới để thực hiện đầy đủ và đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược đã đề ra; chia sẻ các kinh nghiệm, bài học, các khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại địa phương, đơn vị để từ đó đưa ra các giải pháp, biện pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả của hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, dược sĩ Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Nghệ An đề nghị: Các cấp uỷ đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm của Ủy ban nhân dân các cấp, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố; xây dựng các mô hình thí điểm như: Nhà hàng, khách sạn, địa điểm công cộng, cơ sở y tế….

Dược sĩ Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tác hại của thuốc lá… Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị chức năng tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của các cơ quan./.