Nhà văn hóa hình chiếc khăn piêu người Thái ở Nghệ An đạt giải thưởng Văn học nghệ thuật toàn quốc

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật xuất sắc năm 2023. Trong số những người được trao thưởng, tỉnh Nghệ An có kiến trúc sư Công Nguyễn đến từ quê lúa Yên Thành.

Công trình của kiến trúc sư Công Nguyễn được vinh danh là được vinh danh là Nhà văn hóa bản Bạch Sơn, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Công trình có tổng giá trị 500 triệu đồng do Quỹ từ thiện Hội Kiến trúc sư Nghệ An bảo trợ và xây dựng.

Kiến trúc sư Công Nguyễn và các cá nhân được trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật xuất sắc năm 2023 cho các tác giả của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đề xuất.

Đây là công trình văn hóa tham gia vào thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Qua sáng tạo của tác giả, nhà văn hóa cộng đồng không chỉ là một kiến trúc thông thường, mà nó phản ánh khá thành công bản sắc văn hóa dân tộc, trong việc tạo hình kiến trúc mái nhà theo chiếc khăn piêu truyền thống của phụ nữ Thái.

Công trình nhà văn hóa cộng đồng bản Bạch Sơn được vinh danh.

Công trình có kiến trúc giản dị, dễ thi công, sử dụng vật liệu sẵn có thân thiện với môi trường, công năng hợp lý đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa của cộng đồng. Tác phẩm như một chiếc khăn piêu xòe rộng hài hòa với cảnh sắc thiên nhiên của vùng núi rừng Con Cuông. Công trình đã đưa vào sử dụng từ đầu năm 2023 và được cộng đồng dân tộc Thái ở bản Bạch Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An sử dụng hiệu quả, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào.

Bản Bạch Sơn, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông.

Được biết, kiến trúc sư Công Nguyễn sinh ra và lớn lên từ quê lúa xã Nam Thành, huyện Yên Thành, với niềm đam mê thiết kế, sau gần 10 năm học tập tại Hà Nội và công tác tại TP. Hồ Chí Minh, năm 2017, anh trở về quê hương Nghệ An lập nghiệp với Văn phòng kiến trúc CND.

Năm 2023, Hội đồng giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã trao 9 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc do các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương giới thiệu, gồm: Tác phẩm múa "Lụa mây", biên đạo - nghệ sĩ Nhân dân Phạm Anh Phương; bộ ảnh "Hạt vàng" gieo những niềm vui của tác giả Nguyễn Hiền Thanh; sách chuyên khảo "Nghệ thuật viết kịch bản phim truyện truyền hình" của PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú; tác phẩm mỹ thuật "Thủy phủ", sơn trên capo của tác giả Trịnh Minh Tiến; công trình nhà văn hóa bản Bạch Sơn, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An do kiến trúc sư Công Nguyễn chủ trì thiết kế; ca khúc "Inh lả về Điện Biên đấy" của nhạc sĩ Vương Khon; sưu tầm, nghiên cứu "Văn hóa dân gian biển – đảo xứ Thanh" của tác giả Hoàng Bá Tường; hợp xướng "Dáng đứng ấp Bắc" của tác giả Chung Hữu Phú; tập tiểu luận phê bình văn học thiếu nhi "Dòng chảy lấp lánh" của tác giả Nguyễn Thanh Tâm.

Kiến trúc sư Công Nguyễn.

Đồng thời, Ban Tổ chức cũng đã trao 60 giải tặng các tác giả là hội viên các Hội VHNT địa phương; trong đó, 4 giải A, 14 giải B, 19 giải C, 18 giải Khuyến khích, 5 giải tác giả trẻ.

Cũng trong năm 2023, Hội đồng giải thưởng nhận được 372 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả thuộc 58/63 Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố gửi tham dự. Kết quả, có 60 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 4 giải A, gồm: Tranh acrylic “Ký ức” (Huỳnh Minh Ngọc, An Giang); tập thơ “Một ngày từ bên trong” (Minh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh); bộ ảnh “Hoàng hôn Sài Gòn” (Trần Ngọc Dũng, Thành phố Hồ Chí Minh); tập tản văn “Làm rể miền Tây” (Nguyễn Hội, Long An). Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao 14 giải B, 19 giải C, 18 giải Khuyến khích và 5 giải dành cho tác giả trẻ.