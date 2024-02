Nhiều hoạt động trao quà Tết cho người nghèo tại các địa phương

Bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao quà Tết tại xã Châu Thuận. Ảnh: Kế Kiên

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu đã tổ chức thăm hỏi, trao quà Tết cho người nghèo tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu.

Tham dự có bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An và lãnh đạo huyện Quỳ Châu...

Tại đây, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu đã trao 91 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Đây là tấm lòng và tình cảm của cán bộ, công nhân, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An với mong muốn giúp đỡ bà con vui Xuân, đón Tết.

Lãnh đạo xã Châu Thuận cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu đã dành cho những gia đình hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại xã. Qua đó, góp phần để bà con vui Xuân, đón Tết an vui, ấm áp và hạnh phúc.

Công an tỉnh tổ chức chương trình gói, nấu bánh chưng mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Tham dự có Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo một số phòng của Công an tỉnh.

Chương trình gói và nấu bánh chưng tại Công an tỉnh. Ảnh: Minh Khôi

Chương trình tổ chức gói và nấu 600 cặp bánh chưng này sau đó sẽ được lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng cho các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bánh chưng sẽ được trao tặng cho các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Minh Khôi

Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức, đoàn thể quần chúng tích cực tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, động viên các bệnh nhân phải ở lại điều trị bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Qua đó, ngày càng lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Đồn Biên phòng Ngọc Lâm trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn. Ảnh: Hải Thượng

Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, gây quỹ ủng hộ các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, trao tặng 40 suất quà cho các hộ nghèo (mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng) và quà cho các cháu trong Chương trình "Nâng bước em tới trường". Tổng trị giá gần 40 triệu đồng.

Trước đó, chiều 2/ 2, Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp với UBND xã Mỹ Lý, Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn và các đơn vị tài trợ gồm: Tạp chí Nông thôn Việt; VNPT tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”. Cùng với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thi gói bánh chưng, ném còn thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Trong chương trình, ban tổ chức đã trao 245 suất quà cho các hộ nghèo; 8 suất quà cho các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường – con nuôi đồn biên phòng”; 100 chăn ấm cho Trường Mầm non xã Mỹ Lý. Tổng trị giá quà tặng và tiền mặt gần 150 triệu đồng. Dịp này, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã trao quà của Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP cho gia đình anh hùng liệt sĩ Và Bá Giải, tặng 10 suất quà cho 10 hộ nghèo trị giá 3 triệu đồng.