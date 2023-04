(Baonghean.vn) - Biểu trưng truyền tải được tinh thần của tổ chức Công đoàn Nghệ An qua các hình tượng tiêu biểu, thể hiện được ý nghĩa, nội dung Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-LĐLĐ ngày 5/5/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp cùng một số họa sỹ thiết kế maket bộ nhận diện tuyên truyền Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, trong đó có mẫu biểu trưng Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX.

Sau thời gian lấy ý kiến góp ý của tập thể và các cá nhân, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Nghệ An quyết định lựa chọn và công bố chính thức biểu trưng Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của tác giả Diệp Thanh - Báo Nghệ An.

Biểu trưng là sự kết hợp hài hoà giữa biểu tượng của tổ chức Công đoàn Việt Nam, hình tượng hoa sen hồng và Cụm chữ “Đại hội XIX - Công đoàn Nghệ An”. Trong đó, phần hình ảnh được đặt ở trên với bố cục đối xứng dọc. Phần chữ được đặt ở phía dưới.

Sen hồng là loài hoa biểu tượng cho vẻ đẹp cốt cách, chí khí, tinh thần của con người Nghệ An, là loài hoa hội tụ các yếu tố vừa đời thường, vừa cao quý, mang vẻ đẹp chân thực giản dị mà rất thanh tao. Những cánh hoa sen bao bọc nhau với thế vươn lên, thể hiện sự mạnh mẽ, mang tinh thần đoàn kết, tiếp nối niềm tin khát vọng sáng tạo, lao động cống hiến của đoàn viên, người lao động.

Đóa hoa sen hồng ôm trọn huy hiệu công đoàn nằm ở trung tâm biểu trưng là hạt nhân, là nhụy hoa sen, là kim chỉ nam cho mọi hành động của tổ chức Công đoàn Nghệ An. Đế chân sử dụng chữ số La Mã con số XIX, mang màu xanh công nhân vững chãi, đánh dấu 19 nhiệm kỳ xây dựng phát triển của tổ chức Công đoàn Nghệ An làm bệ đỡ, tạo thế vững chắc sẵn sàng bước vào một nhiệm kỳ “ĐỔI MỚI - DÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT - KHÁT VỌNG - PHÁT TRIỂN”.

Biểu trưng rất thuận lợi trong việc phóng to, thu nhỏ, làm phù hiệu, có thể in ấn trên mọi chất liệu mà vẫn đảm bảo độ sắc nét và hài hòa, thuận tiện trong việc tuyên truyền, quảng bá và sử dụng lâu dài.

Biểu trưng được chính thức sử dụng để tuyên truyền về Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX./.