Nghệ An tham gia Liên hoan ẩm thực và quảng bá các món lươn tại tỉnh Hưng Yên

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tham dự Liên hoan Ẩm thực Hưng Yên, lần thứ I năm 2024 là một trong những nội dung triển khai thực hiện Chương trình hợp tác về phát triển phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên với Sở Du lịch Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025. Cụ thể hóa các nội dung theo Biên bản ghi nhớ số 01-BB/TUNA-TUHY ngày 30/3/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An và Tỉnh uỷ Hưng Yên về hợp tác hai tỉnh Nghệ An và Hưng Yên giai đoạn 2023-2025.

Liên hoan diễn ra từ ngày 17/4 - 19/4, với không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá các món ẩm thực đặc sắc của 3 miền Bắc-Trung-Nam và quy tụ các nghệ nhân, chuyên gia, đầu bếp ẩm thực trong nước cùng tham gia quảng bá các món ẩm thực.

Gian trưng bày các hình ảnh đẹp về các điểm du lịch trên khắp cả nước. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Liên hoan có quy mô trên 60 gian hàng, bao gồm các không gian: Ẩm thực các tỉnh Hưng Yên, Nghệ An, Ninh Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nam Định, Sơn La, Yên Bái…, không gian giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu; giới thiệu đồ uống, nước giải khát các loại; giới thiệu các điểm đến; trưng bày ảnh đẹp du lịch Hưng Yên - Nghệ An...

Các đại biểu tham quan gian ẩm thực của Nghệ An. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Tham gia Liên hoan Ẩm thực ngoài trưng bày, quảng bá giới thiệu các ấn phẩm, vật phẩm, sản vật địa phương, Nghệ An còn tham gia giới thiệu điểm đến du lịch, và trưng bày bộ ảnh đẹp du lịch Nghệ An.

Dịp này, Sở Du lịch Nghệ An đã tổ chức quảng diễn các món Lươn (súp lươn, lươn xào sả ớt, miến lươn, lươn nướng...) do nghệ nhân ẩm thực Hoàng Văn Tiến trình diễn. Hoạt động này đã thu hút sự quan tâm của Ban Tổ chức và đông đảo người dân, du khách thập phương. Sau quảng diễn, lãnh đạo Sở Du lịch cùng nghệ nhân đã mời lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và người dân, du khách tham gia cùng trải nghiệm các món chế biến từ lươn và nhận được sự đánh giá rất cao từ quy trình chế biến đến chất lượng món ăn.