Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/6

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 14; Nghệ An hướng tới một kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; Thả phao cứu sinh chống đuối nước trên dòng kênh "tử thần"... là những nội dung chính ngày 27/6.