Nghệ An triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2024

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Phi Hòa – Trưởng phòng Dân vận Quân khu.

Các đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2023, cấp ủy Đảng, chính quyền, ban chỉ đạo xây dựng cơ sở; ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ; kinh tế, xã hội phát triển, quốc phòng và an ninh được giữ vững góp phần giữ vững ổn định chính trị địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Nổi bật trong năm, toàn tỉnh đã xây dựng mới 3.340 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, 147 điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 127 điểm sáng dân vận chính quyền. Chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Triển khai đồng bộ các giải pháp, nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 319/411 xã, 10/21 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được quan tâm. Hoàn thành vượt các chỉ tiêu về giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được Quân khu 4, Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Chỉ đạo thành lập 460/460 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động hơn 21.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và hàng chục nghìn ngày công của dân quân tự vệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 …

Đại diện các ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp trong thực hiện công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2024.

Hội nghị cũng xác định, năm 2024, tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XIX, đồng thời phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, kết quả đạt được trong năm 2023, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng quốc phòng - an ninh, cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường chỉ đạo công tác huấn luyện chiến đấu, diễn tập sát với tình hình và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 6 huyện, thị xã và một huyện diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn bảo đảm tuyệt đối an toàn; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết và tạo sự đồng thuận của toàn dân, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội./.