Ông Trần Quang Dũng được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An

Ông Trần Quang Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An (bên phải). Ảnh: FBNV

Với hơn 20 năm gắn bó cùng Sông Lam Nghệ An trải qua nhiều cương vị, ông Trần Quang Dũng được Ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Quyết định được ban hành ngày 3/7 do ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An thừa lệnh Tổng Giám đốc ký.

Trước đó, ông Trần Quang Dũng từng giữ chức vụ Trưởng Ban chuyên môn Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Sau khi nhận nhiệm vụ mới ông Dũng có trách nhiệm thực hiện các công việc được lãnh đạo câu lạc bộ phân công; trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban trung tâm và theo chỉ đạo của giám đốc trung tâm.

Chia sẻ về tân Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An cho rằng, ông Trần Quang Dũng là người có tư cách đạo đức tốt, được đào tạo bài bản, là thạc sĩ thể thao, có kinh nghiệm lâu năm trong đào tạo, huấn luyện bóng đá trẻ và đặc biệt rất am hiểu bóng đá Nghệ An. Sau nhiều năm công tác tân phó giám đốc đã có nhiều đóng góp sự phát triển của bóng đá trẻ tỉnh nhà nói chung và Sông Lam Nghệ An nói riêng.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cũng mong muốn trên cương vị mới, ông Dũng tiếp tục trau dồi hơn nữa về chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tham mưu cho ban lãnh đạo câu lạc bộ để xây dựng bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An ngày một phát triển, giữ vững là cái nôi đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu của cả nước.

Chia sẻ sau khi nhậm chức, ông Trần Quang Dũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo câu lạc bộ, các cán bộ, huấn luyện viên, nhân viên tại câu lạc bộ đã tin tưởng và giao trọng trách này. Trên cương vị mới, tân phó giám đốc Trung tâm hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, học hỏi thêm kinh nghiệm, cập nhật xu thế mới về bóng đá hiện đại để từ đó tham mưu cho lãnh đạo câu lạc bộ, nhằm đưa bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An phát triển hơn nữa trong tương lai.

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng mong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của ban lãnh đạo câu lạc bộ, lãnh đạo trung tâm; sự đồng tâm, hợp lực, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ cùng các cán bộ, huấn luyện viên, nhân viên, để đưa bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An phát triển vươn tầm cao mới.