300 hộ nghèo huyện biên giới Kỳ Sơn được tặng nhà lắp ghép

Tham dự, về phía đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh – Nguyên Cục trưởng A84 Bộ Công an; Trương Thiết Hùng – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Về phía Ngân hàng Eximbank có ông Hoàng Hải Vương – Giám đốc Eximbank khu vực miền Bắc; ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Eximbank chi nhánh Nghệ An.

Về phía huyện Kỳ Sơn có đồng chí Vi Hoè - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tại lễ bàn giao. Ảnh: Đào Thọ

Kỳ Sơn là huyện biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm hơn 95%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm 49,68%. Trong năm 2023, số hộ gia đình có khó khăn về nhà ở, có nhu cầu được xây mới, sửa chữa là 2.242 hộ. Tính đến hết năm 2023, huyện Kỳ Sơn đã tiếp nhận hỗ trợ 1.800 căn nhà (Bộ Công an 691 nhà, Công an tỉnh Nghệ An 520 nhà, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 589 nhà).

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU, ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã tài trợ 15 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Ông Hoàng Hải Vương – Giám đốc Eximbank khu vực miền Bắc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đào Thọ

Phát biểu tại buổi trao nhận, ông Hoàng Hải Vương – Giám đốc Eximbank khu vực miền Bắc cho hay: Đây là một trong những việc làm thường niên của Ngân hàng Eximbank. Việc chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Kỳ Sơn rất có ý nghĩa để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ngân hàng Eximbank trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà lắp ghép cho huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Đào Thọ

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Kỳ Sơn, đồng chí Vi Hòe đã bày tỏ cảm kích sâu sắc đối với sự hỗ trợ của Ngân hàng Eximbank góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp nhân dân có chỗ ở ổn định, từng bước xóa đói, giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời cũng mong muốn trong thời gian tới, Ngân hàng Eximbank cùng các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đến nhân dân trên địa bàn để có thêm nhiều nguồn lực, dự án giúp đỡ địa phương, gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.